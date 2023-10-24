《鍾之日記》１０月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國持續向中東增兵支援以軍，華爾街恐慌持續，美債市場震盪，拖累美股下行。重陽節假

期期間，Ａ股連續第四個交易日下跌，港股復市追落後向下走，就算中央出手托Ａ股亦提振不了

港股氣氛，恒指此前連跌三日挫６０１點，今日更跌穿萬七關，低見１６８７９，收報

１６９９１，跌１８０點或跌１﹒１％，創今年低位收市。全日主板成交近９００億元。



＊國家隊二度出手，Ａ場結束四連跌＊



滬綜指昨日（２３日）低見２９２３﹒５１點刷新去年１１月以來新低，Ａ股信心難覓，逼

「國家隊」繼續出手，中央匯金公布昨日買入大盤藍籌ＥＴＦ，並預告將在未來繼續增持，市場

推算匯金昨天買入規模可能高達近５０億元人民幣，與此同時人民銀行再大碼投放５２２０億元

人民幣補充流動性。

Ａ股今早開市稍見信心但不多，滬綜指很快便回歸下跌，銀行、保險股跌幅居前，不過在

１０時後市場轉旺，半日收市有２６個行業板塊升幅在１％以上，到尾盤大市發力再上，消費、

券商、地產等板塊升幅顯著，拉動滬綜指升幅擴大至０﹒７８％，報２９６２﹒２４點，結束四

連跌，深成指升０﹒６１％，創業板指升０﹒８５％。兩市成交８０４１億元，按日增加

１１﹒５％。

除了中央匯金入市外，市場期待政府設立平準基金進場救火，內媒通過專家放風，稱平準基

金具有提振股市信心的作用，更指基金應達到萬億元規模。

不過市場擔心提振措施治標不治本，在中國經濟基本面仍不明朗的情況下，外資持續流出，

今日陸股通淨流出５０﹒４６億元人民幣，不計昨日港股假期交易暫停，外資已經連續七個交易

日流出。



＊對外躺平對內求援，碧桂園債務將傾＊



碧桂園（０２００７）上周未能償還１５００萬美元（約１﹒１７億港元）票息，公司旗下

近１１０億美元未償境外債陷入兌付危機，但碧桂園處於「躺平裝死」狀態，遲遲沒有公開宣布

境外債違約，也沒有提過會否推出債務重組計劃，信用衍生品決策委員會無奈之下問詢，碧桂園

未能支付美元債券利息是否會觸發與該開發商債務相關的信用違約互換。

相比起境外債權人，碧桂園更關心中國政府的態度。據《彭博》引述知情人士透露，碧桂園

創辦人楊氏家族曾經飛往北京，希望與監管機構會面，安排國營企業注資碧桂園但沒有成功。

外界關注碧桂園債務爆雷的「窗戶紙」何時被捅破，碧桂園股價跌５﹒３％，碧桂園服務

（０６０９８）跌２﹒１％。

其他出現債務問題的內房難兄難弟亦跌，中國恒大（０３３３３）挫８﹒１％，龍湖

（００９６０）跌４％，融創中國（０１９１８）跌２﹒８％，世茂集團（００８１３）跌

１﹒６％，國企內房大佬亦跌，潤地（０１１０９）、中海外（００６８８）齊跌２％。

國際評級機構穆迪認為，中國房地產行業銷售復甦不確定，將進一步干擾內地發展商恢復財

務狀況的能力，並預計將在未來１２至１８個月進一步影響中國開發商的信用品質。不過報告指

，私有房企將面臨進一步壓力，而國有發展商在資本市場表現料跑贏市場。



＊創辦人參選拖累？富士康系震盪下挫＊



內地稅務部門近期對台灣鴻海旗下富士康集團位於廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查

，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地企業的用地情況進行調查。鴻海隨即發聲明強調，

合法合規是集團基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

台灣的經濟部門亦表示已第一時間與鴻海聯繫，會視情況向企業提供協助。

消息引發市場揣測，導致鴻海旗下相關企業股價一落千丈。坊間解讀此次富士康遭查，主要

原因是鴻海創辦人郭台銘以獨立候選人身份參與２０２４年台灣大選。至於郭台銘競選辦公室對

於富士康遭全面查稅一事，則表示不予回應。

受此衝擊，富士康系的富智康（０２０３８）盤中大瀉１２％，其後跌幅收窄，今日收跌

９﹒２％；鴻騰（０６０８８）曾重挫逾１５％，最後收跌近１１％。



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