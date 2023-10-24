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AH股新聞

24/10/2023 16:42

【聚焦數據】首９月全國財收增８﹒９％，證券印花稅下降逾三成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政部數據顯示，１－９月累計，全國一般公共預算收入
１６６７１３億元（人民幣．下同），同比增長８﹒９％。其中，稅收收入１３９１０５億元，
同比增長１１﹒９％；非稅收入２７６０８億元，同比下降４﹒１％。分中央和地方看，中央一
般公共預算收入７５８８６億元，同比增長８﹒５％；地方一般公共預算本級收入９０８２７億
元，同比增長９﹒１％。
　　國內增值稅５３４５４億元，同比增長６０﹒３％，主要是去年同期留抵退稅較多、基數較
低。國內消費稅１２４６５億元，同比下降４﹒９％。證券交易印花稅１５５５億元，同比下降
３０﹒８％。
　
＊首９月支出同比增長３﹒９％＊
　
　　１－９月累計，全國一般公共預算支出１９７８９７億元，同比增長３﹒９％。分中央和地
方看，中央一般公共預算本級支出２６６６６億元，同比增長６﹒６％；地方一般公共預算支出
１７１２３１億元，同比增長３﹒５％。
　　其中，教育支出２９６４３億元，同比增長４﹒３％。債務付息支出８５７９億元，同比增
長４﹒４％。
　　１－９月累計，全國政府性基金預算收入３８６８３億元，同比下降１５﹒７％。其中，國
有土地使用權出讓收入３０８７５億元，同比下降１９﹒８％。
　　１－９月累計，全國政府性基金預算支出６６３６８億元，同比下降１７﹒３％。分中央和
地方看，中央政府性基金預算本級支出１９２７億元，同比下降４５﹒８％；地方政府性基金預
算支出６４４４１億元，同比下降１６％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出３５４７１
億元，同比下降１８﹒７％。（ｃｔ）

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