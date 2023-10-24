《海納智見》今年以來，廣大投資者普遍感受公募基金相對大盤走勢偏弱，這背後是基金重

倉股表現不佳。那麼當前如何看待今年基金重倉股的市場表現呢？對於這個問題，本文將展開詳

細分析。



今年以來，公募基金整體表現較差，並出現跑輸大盤的現象，年初至今（截至２０２３╱

１０╱２０）萬得全Ａ指數下跌－６﹒０％，而整體主動偏股型基金的淨值漲跌幅均值為－

１２﹒４％，背後原因其實是基金重倉股表現較差，今年１月底以來基金重倉指數走勢持續跑輸

大盤，且重倉股表現明顯弱於公募基金整體，年初以來基金重倉指數相較於萬得全Ａ和萬得普通

股票型基金指數累計超額收益率分別為－１１﹒８個百分點和－６﹒４個百分點。持續的調整後

，當前基金重倉股估值已不高，截至２０２３╱１０╱２０，萬得金倉３０指數ＰＥ（ＴＴＭ）

為１６﹒２倍，處２０１３年有數據以來自低到高６４﹒４％分為（處２０１９年以來

２９﹒５％分位），已經低於去年１０月底的估值水平，將每季度公募基金持倉市值排名在前

３０的個股按基金持倉市值加權作為整體來刻畫公募基金重倉股的估值情況，同樣說明基金重倉

股估值已處在歷史較低的水平。



歷史上公募基金跑輸大盤往往發生在非基本面因素主導時期，當市場處於流動性較寬鬆、宏

觀背景階段性下行的環境中時，市場關注點可能更容易集中於熱點及主題方向，此時更擅長於從

基本面維度挖掘上市公司內在價值的公募基金往往較難實現超額收益。現階段政策密集落地下宏

觀基本面已回暖，因此未來看基金重倉股有望跑贏市場。



歷史上Ａ股年內至少存在兩波上漲行情，四季度有望迎來第二波機會。今年Ａ股振幅達歷史

低點，年初至今（截至２０２３╱１０╱１９，下同）指數的振幅僅為１２％，為２００５年以

來的歷史最低值，從歷史經驗看後續指數振幅有望擴大並迎來年內第二波行情。基本面回暖疊加

政策利好，有望為年內第二波機會提供支撐。往後看，市場有望迎來開啟第二波機會的兩大催化

劑：一是中美關係有望迎來改善，二是增量資金有望入場。從行業配置層面看，低估的大金融或

存在修復機會，中長期重視科技成長。伴隨相關利好因素不斷催化，疊加歷史上大金融板塊歲末

年初異動概率較大，低估值的大金融板塊有望迎來向上機會。中長期科技成長是行情主線，可關

注三個細分方向，一是政策發力的數字基建，二是硬科技製造，三是技術變革的ＡＩ應用。此外

，關注醫藥和大眾消費品板塊。伴隨市場對消費的基本面預期有望扭轉，未來消費估值及機構持

倉有望趨於均衡，消費板塊有望受益。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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