  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/10/2023 15:16

《中國要聞》加州州長訪華體驗比亞迪「原地掉頭」後揚言買兩輛

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國加州州長紐森（Ｇａｖｉｎ　Ｎｅｗｓｏｍ）昨抵達香港
展開一連七天訪華行程，今日轉到深圳，參觀深圳巴士集團安托山場站，了解深圳公交電動化發
展情況，並現場試乘比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）電動汽車「仰望」，體驗其「
原地掉頭」技術，大讚這是「顛覆性技術」，想買兩輛。
　　據了解，加州是廣東省的友好省州。紐森今日下午轉往廣州，之後會飛往北京。《深圳衛視
》引述紐森指，選擇深圳作為訪問內地的第一站，是因為加州希望與深圳一樣取得矚目的成就，
尤其是短短幾年內公交網絡覆蓋全市，所以他要到深圳親眼看這一非凡的變化以及如何在短時間
內實現。深圳巴士集團安托山場站是該集團最「智慧」的一個場站，站內巴士充電設施的規模也
是該集團最大。
　　對於今次訪華的期待，紐森表示，中國在應對環境變化問題的技術十分領先，並迅速擴大規
模，因此希望雙方可以互相分享、學習和對比各項技術。
　　這是紐森２０１９年當選加州州長以來首次訪華，他也是新冠疫情後首位訪問中國的美國州
長。紐森一行今次訪華將圍繞人文交流、氣候變化、經濟發展和旅遊業等議題，與中國政府、地
方以及企業界有關人士交流。（ｓｌ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金