《經濟通通訊社２４日專訊》美國加州州長紐森（Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ）昨抵達香港

展開一連七天訪華行程，今日轉到深圳，參觀深圳巴士集團安托山場站，了解深圳公交電動化發

展情況，並現場試乘比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）電動汽車「仰望」，體驗其「

原地掉頭」技術，大讚這是「顛覆性技術」，想買兩輛。

據了解，加州是廣東省的友好省州。紐森今日下午轉往廣州，之後會飛往北京。《深圳衛視

》引述紐森指，選擇深圳作為訪問內地的第一站，是因為加州希望與深圳一樣取得矚目的成就，

尤其是短短幾年內公交網絡覆蓋全市，所以他要到深圳親眼看這一非凡的變化以及如何在短時間

內實現。深圳巴士集團安托山場站是該集團最「智慧」的一個場站，站內巴士充電設施的規模也

是該集團最大。

對於今次訪華的期待，紐森表示，中國在應對環境變化問題的技術十分領先，並迅速擴大規

模，因此希望雙方可以互相分享、學習和對比各項技術。

這是紐森２０１９年當選加州州長以來首次訪華，他也是新冠疫情後首位訪問中國的美國州

長。紐森一行今次訪華將圍繞人文交流、氣候變化、經濟發展和旅遊業等議題，與中國政府、地

方以及企業界有關人士交流。（ｓｌ）

