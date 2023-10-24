《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生涉嫌受賄一案

，早前已由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由湖南省郴州市人民檢察院審查

起訴。郴州市人民檢察院近日已向郴州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，李春生利用擔任河南省新縣縣長、縣委書記，公安部政治部副主任、人

事訓練局局長，廣東省副省長、省公安廳廳長，廣東省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上

的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目推進、工程承攬、

職務晉升等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責

任。

６２歲的李春生去年底主動投案受查，今年６月被「雙開」，次月被正式逮捕。根據中紀委

國家監委當時的通報，李春生的問題包括：違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職

務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；安排他人支

付應當由個人支付的費用，搞權色交易；利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益；違規收受

禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行

公務的宴請和旅遊等。（ｓｌ）

