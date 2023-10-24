《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委會同體育總局、自然資源部、水利部、國家林草局

等部門印發《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案（２０２３－２０２５年）》，提出要

把戶外運動打造成全民健身的優勢產業，到２０２５年推動戶外運動產業總規模達到３萬億元人

民幣。



＊９月以來戶外運動搜索量、裝備銷量按年成倍增長＊



國家發改委社會發展司司長劉明介紹《方案》時指出，在解決了溫飽問題、全面建成小康社

會後，愈來愈多人開始關注更加休閒、健康的生活方式，特別是近年更多人意識到「運動是良醫

」。截至２０２１年底，全國戶外運動參與人數超過４億人次，大眾化、全齡化、輕量化的趨勢

已經顯現。戶外運動的熱度大大帶動了各相關產業的發展，據統計，今年９月以來，消費點評平

台「戶外徒步」關鍵詞的搜索量比去年同期增長了３７０％，線上購物平台釣魚裝備銷量增長

１５３％，自駕露營裝備銷量增長了１６７％。隨著「戶外＋」的新模式、新業態大量湧現，消

費產品也日趨多樣化，戶外運動對體育產業的帶動作用更加凸顯。



＊以戶外運動帶動體育產業成國民經濟支柱產業＊



至於提出要把戶外運動打造成優勢產業，國家發改委社會發展司副司長、一級巡視員彭福偉

表示，戶外運動產業一頭連著經濟，一頭連著民生，具有資源消耗少、產業鏈條長、導流效應大

、社會效益高等特點，具有拉動內需、促進就業、擴大消費的積極作用。戶外運動產業在體育產

業中的佔比約６０％，參與人數超過４億，可以說，抓住了戶外運動這個牛鼻子，堅定不移地推

動戶外運動產業高質量發展，將能夠推動全民健身國家戰略的深入實施，將有效帶動體育產業成

為國民經濟支柱產業。（ｓｌ）

