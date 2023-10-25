《經濟通通訊社２５日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，重組廣

汽三菱汽車（廣汽三菱）及全資子公司廣汽三菱汽車銷售（廣三銷售公司），包括３方股東共同

向廣汽三菱增加投入貨幣資金用於清償現有部分債務，其中該集團投入不超過１５﹒７７億元（

人民幣．下同），另外兩方股東合計投入不少於該集團所增加投入金額。該集團同時分別以１元

對價收購三菱汽車和三菱商事所持廣汽三菱３０％和２０％股權，令廣汽三菱將成為其全資子公

司。

該集團指，廣汽三菱擬將評估值約４﹒４２億元的設備等出售給該集團控股子公司廣汽埃安

新能源汽車，並將評估值約１７﹒８億元的土地、廠房以擬每年約１﹒３億元的租金出租給廣汽

埃安。此外，廣汽三菱將廣三銷售公司５０％、３０％和２０％股權分別以１元對價出售予該集

團、三菱汽車和三菱商事，三方股東擬向廣三銷售公司增資４﹒５億元，其中該集團增資

２﹒２５億元。該集團指，對廣汽三菱重組，可最大限度盤活及利用廣汽三菱核心資產，解決廣

汽埃安產能瓶頸，節省新建工廠時間及投資成本。



＊資近１７億人幣建檢測中心＊



另外，該集團指，實施控股子公司南方（韶關）智能網聯新能源汽車試驗檢測中心二期項目

，投資總額１６﹒６３億元，分階段實施。（ｗｈ）

