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AH股新聞

25/10/2023 16:04

《駐京專電》水利部：首三季完成水利投資８６０１億元，創新高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》水利部副部長陳敏表示，今年１至９月，
全國水利建設落實投資１０７５０億元（人民幣．下同），完成投資８６０１億元，均創歷史同
期最高紀錄。１至９月，水利項目開工數量實現較大增長。全國新開工各類水利項目２﹒４９萬
個，同比增長１２﹒９％；總投資規模１﹒１５萬億元，同比增長８﹒９％。其中，重大水利工
程開工３５項，國家、區域和省級水網工程體系加快構建。
　　下一步，水利部將全力抓好第四季度水利基礎設施建設，力爭再開工一批重大水利工程，加
快水毀水利設施修復和災後重建，確保全年水利建設完成投資超過去年水平。
　　２０２２年，全國完成水利建設投資１０８９３億元，同比增長４４％，首次突破１萬億元
關口。
　
＊確保全年水利建設完成投資超過去年水平＊
　
　　１至９月，水利項目開工數量實現較大增長的同時，水利工程建設全面提速。南水北調中線
引江補漢、環北部灣廣東水資源配置、淮河入海水道二期等在建重大工程加快實施，大籐峽水利
樞紐工程主體工程全面完工，陝西引漢濟渭、甘肅引洮供水二期、福建平潭及閩江口水資源配置
工程實現通水，開始發揮效益。加快大中型灌區建設和現代化改造，大力完善農村供水工程體系
，協同推進市縣級水網建設，全力打通國家水網「最後一公里」。

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