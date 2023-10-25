《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》水利部副部長陳敏表示，今年１至９月，

全國水利建設落實投資１０７５０億元（人民幣．下同），完成投資８６０１億元，均創歷史同

期最高紀錄。１至９月，水利項目開工數量實現較大增長。全國新開工各類水利項目２﹒４９萬

個，同比增長１２﹒９％；總投資規模１﹒１５萬億元，同比增長８﹒９％。其中，重大水利工

程開工３５項，國家、區域和省級水網工程體系加快構建。

下一步，水利部將全力抓好第四季度水利基礎設施建設，力爭再開工一批重大水利工程，加

快水毀水利設施修復和災後重建，確保全年水利建設完成投資超過去年水平。

２０２２年，全國完成水利建設投資１０８９３億元，同比增長４４％，首次突破１萬億元

關口。



＊確保全年水利建設完成投資超過去年水平＊



１至９月，水利項目開工數量實現較大增長的同時，水利工程建設全面提速。南水北調中線

引江補漢、環北部灣廣東水資源配置、淮河入海水道二期等在建重大工程加快實施，大籐峽水利

樞紐工程主體工程全面完工，陝西引漢濟渭、甘肅引洮供水二期、福建平潭及閩江口水資源配置

工程實現通水，開始發揮效益。加快大中型灌區建設和現代化改造，大力完善農村供水工程體系

，協同推進市縣級水網建設，全力打通國家水網「最後一公里」。

