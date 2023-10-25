《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國國家主席習近平２４日簽署主席令，

根據中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議於２０２３年１０月２４

日的決定：免去李尚福的國務委員、國防部部長職務。目前中國國防部長的位置懸空，此前有外

媒表示，中國將在香山論壇前公布新任國防部長人選，同屬軍委委員的軍委聯合參謀長、未曾遭

受西方制裁的劉振立是最熱門的人選。

李尚福在２０１６年出任新成立的戰略支援部隊副司令員兼參謀長，一年後接任中央軍委裝

備發展部部長，兼中國載人航天工程總指揮，２０１８年因與俄羅斯武器交易，遭美國實施制裁

，但無阻他翌年晉升為上將。

李尚福於８月２９日在北京出席第三屆中非和平安全論壇並致辭，自此再未露面，中國軍委

裝備發展部今年７月起調查裝備採購招標方面的腐敗問題，追溯自２０１７年１０月以來違規違

紀的裝備採購招標行為，而李尚福則是由２０１７年９月至２０２２年期間擔任軍委裝備發展部

部長，而中央軍委主席習近平曾經在今年底７月底的政治局集體學習時強調，要全面加強軍事治

理。有外媒上月指李尚福和軍委裝備發展部的八名高級軍官因涉嫌軍事裝備採購腐敗，正接受中

央軍委紀律檢查委員會的調查，但中方一直沒有回應有關報道。（ｚｚ）



