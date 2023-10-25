《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家主席習近平２４日簽署主席令。根據

中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議於２０２３年１０月２４日的

決定：免去劉昆的財政部部長職務；任命藍佛安為財政部部長。

藍佛安出生於１９６２年６月，廣東惠東人，是第二十屆中央委員。藍佛安財政專業出身，

在財政和審計系統工作多年。１９８１年至１９８５年，藍佛安在湖北財經學院（現中南財經政

法大學）財政金融系財政專業學習。自１９８８年到２０１７年，藍佛安開啟了在廣東省長達

２９年的履職生涯。１９８８年，藍佛安在廣東省財政廳預算處任職，７年後，他升任財政廳辦

公室主任。１９９９年，藍佛安任東莞市副市長。隨後２００１年，藍佛安重返廣東省財政廳任

副廳長。直到２００７年，藍佛安離開廣東省財政廳，出任廣東省審計廳黨組書記、廳長。

２０１７年，藍佛安調任海南，擔任海南省委常委、省紀委書記。２０２１年４月藍佛安調任山

西，後任山西省省長，２０２２年底任山西省委書記。

劉昆現年６６歲，已過退休年齡，他過往在任職廣東財政廳廳長、副省長期間，曾經是藍佛

安的上司。



＊陰和俊曾出任科學技術部副部長、中國科學院副院長＊



主席令並免去王志剛的科學技術部部長職務；任命陰和俊為科學技術部部長。王志剛今年

６６歲，亦已到退休年齡。

官方簡歷顯示，陰和俊出生於１９６３年１月，山西古交人。他曾任中國科學院副院長、黨

組成員，科學技術部副部長、黨組成員，北京市委常委、副市長、中關村管委會黨組書記（兼）

，天津市委副書記等職。２０２０年底，陰和俊出任中國科學院副院長、黨組副書記（正部長級

），中國科學院直屬機關黨委書記（兼），中國科學院黨校校長（兼）。

