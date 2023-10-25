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AH股新聞

25/10/2023 09:53

《駐京專電》國務院公布明年節假日安排，春節放假調休共８天

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院辦公廳發布２０２４年部分節假日
安排通知，春節２月１０日至１７日放假調休，共８天，鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實
，安排職工在除夕（２月９日）休息。
　　元旦１月１日放假，與周末連休。清明節４月４日至６日放假調休，共３天。勞動節５月１
日至５日放假調休，共５天。端午節６月１０日放假，與周末連休。中秋節９月１５日至１７日
放假調休，共３天。國慶節１０月１日至７日放假調休，共７天。

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