《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家發改委副秘書長張世昕在國新辦政策

例行吹風會表示，此次通過增發國債加大中央投資力度，能夠加快災後恢復重建、提升防災減災

救災能力。張世昕指，為促進資金使用精準有效，本次增發國債資金全部按項目管理，落實「資

金和要素跟著項目走」的原則，與財政部會同有關方面，統籌推進國債項目安排實施各項工作。

張世昕表示，國家發改委從編製規劃和推進項目等方面積極做好有關工作，為增發國債項目

實施做好準備。將加快編制災後恢復重建規劃。發改委抓緊牽頭組織編制《以京津冀為重點的華

北地區災後恢復重建提升防災減災能力規劃》，北京、天津、河北、吉林、黑龍江５省市也分別

編製地方規劃，以高質量規劃引領恢復重建工作。

他表示，９月以來，發改委會同有關部門，組織各地方圍繞災後恢復重建和提升防災減災救

災能力，抓緊篩選準備了一批重點項目，同時督促地方加快推進前期工作，為國債發行使用打下

了堅實的項目基礎。依托國家重大建設項目庫梳理報送一批符合投向領域、前期工作成熟、經濟

社會效益較好的項目。抓緊組織開展項目篩選審核，盡快選定項目並下達項目清單和安排金額。

此外，與財政部等研究增發國債項目實施工作機制，明確了項目篩選、要素保障、推進實施

、監督管理等工作安排，提前推進準備工作，確保國債資金一旦到位後，能夠快速精準直達具體

項目，盡早形成實物工作量。

