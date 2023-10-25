《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家發改委副秘書長張世昕表示，目前，

發改委正在牽頭會同有關部門、地方加快編制《以京津冀為重點的華北地區災後恢復重建提升防

災減災能力規劃》。此次增發國債將重點支持《規劃》實施，主要用於以下方面：

一是優先支持水毀設施恢復重建項目。增發國債將重點加快醫院學校、養老托育、公共體育

文化等與民生密切相關的公共服務設施恢復重建，加快水毀農田修復，盡快改善災區生產生活條

件。另外，加快推進交通、能源、通信、市政等基礎設施恢復重建，確保在２０２４年主汛期前

高標準完成水毀工程修復重建任務，重建美好新家園。



＊大力推進大清河、永定河、北三河、子牙河、漳衛河等河流綜合治理＊



二是同步支持提升區域防災減災能力。堅持系統謀劃、因河施策，錨定建設更高水平平安新

家園的任務目標，大力推進大清河、永定河、北三河、子牙河、漳衛河等河流綜合治理，加快實

施骨干河道疏浚、重要堤防加固，蓄滯洪區達標建設等一系列重大工程；堅持一城一策，系統推

進城市排澇能力建設，加大排水管網、泵站等設施更新改造力度，開展低窪易澇路段綜合整治。

三是大力提升監測預警水平。堅持未雨綢繆、因災設防，在災害易發區、雷達觀測盲區和重

點保護區域，加密提升基層氣象台站，地面氣象觀測站，雨量、水文、水位站，提升極端天氣短

臨預報和預警能力。加快建設國家區域應急救援中心，完善應急物資儲備布局，推進基層避難場

所建設，加強應急隊伍建設，提升區域安全保障能力和水平。

