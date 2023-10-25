《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致信祝賀全國工商聯成立７０周年

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在中華全國工商業聯合會成立７０周年之際，國家主席習近平發來賀信，代表黨中央致以熱烈祝

賀，向工商聯繫統全體幹部職工和全國廣大民營經濟人士致以誠摯問候。



各地經濟「三季報」亮點頻現

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據統計，截至１０月２４日，已有２４個省區市公布前三季度經濟運行情況。這些省區市前三季

度ＧＤＰ同比增速平均值為５﹒４％，超過全國水平。其中，有１３個省區市前三季度ＧＤＰ同

比增速跑贏全國。



中國將增發１萬億元國債

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１０月２４日，十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過了關於批准國務院增發國債和

２０２３年中央預算調整方案的決議、關於授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額的決

定。明確中央財政將在今年四季度增發２０２３年國債１萬億元（人民幣．下同），國務院可繼

續提前下達部分新增地方政府債務限額。





《上海證券報》



中國將增發１萬億元國債

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１０月２４日，十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過了關於批准國務院增發國債和

２０２３年中央預算調整方案的決議、關於授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額的決

定。明確中央財政將在今年四季度增發２０２３年國債１萬億元，國務院可繼續提前下達部分新

增地方政府債務限額。



外資機構「扎堆」調研Ａ股行業龍頭

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國慶長假以來，已有２７家Ａ股公司接待外資機構調研。其中，立訊精密、中際旭創、天孚通信

關注度較高，分別有１７家、１２家、９家外資機構調研；高盛集團、野村證券則最為活躍，調

研次數均為６次。



大資金「掃貨」ＥＴＦ現象仍在延續

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中央匯金２３日公告買入交易型開放式指數基金。根據２４日披露的數據顯示，華泰柏瑞滬深

３００ＥＴＦ、華夏上證科創板５０成份ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ等產品在２３日合計

獲得淨申購額超５０億元。１０月２４日，上述多隻寬基ＥＴＦ交易依然較為活躍，成交額處於

近期高位。





《證券時報》



中央財政增發１萬億國債

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中央財政將在今年四季度增發國債１００００億元，作為特別國債管理。全國財政赤字將由

３﹒８８萬億元增加到４﹒８８萬億元，預計赤字率由３％提高到３﹒８％左右。本次增發的國

債全部通過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板，整

體提升中國抵御自然災害的能力。



關稅法立法提速，增強高水平對外開放預期

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日前，為進一步維護國家主權和利益，促進對外貿易，維護進出口秩序，規範關稅的徵收和繳納

，國務院提出了關於提請審議關稅法草案的議案。關稅法在十四屆全國人大常委會立法規劃中列

為第一類項目，即條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。



流動性環境宜鬆不宜緊

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衡量銀行間市場資金面鬆緊程度的核心利率－－存款類機構７天期質押式回購加權平均利率２４

日再度上行，較同期政策利率高過２０個點子。隨著資金利率向上攀升，市場對於為何資金面會

趨緊的討論也多了起來。（ｌｃ）

