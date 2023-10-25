《神州經脈》面對逾二十年來最大的經濟下行風險，中央政府在接近年末時段罕見祭出重磅

經濟刺激措施。滬深股市今（２５日）早大幅高開，滬綜指高開０﹒８２％，報２９８６﹒４１

點，半小時內一度衝高至２９９３﹒３點，以為有望走上三千可惜無以為繼，在金融股集體飄綠

拖累下，滬指升幅有所收窄，午後外資趁勢離開，滬指全日僅升０﹒４％，報２９７４﹒１１點

，深成指升０﹒４７％，創業板指更倒跌０﹒９％。

兩市全日成交８７３７億元（人民幣．下同），按日增長８﹒７％，外資一度顯著流入，其

後出現獲利回吐情緒，半日收市淨流入１﹒１億元，午後重回流出，淨流出１３億元，連續第八

個交易日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後反覆走低，尾盤進一步向下，收報

７﹒３１５０，較上個交易日４時３０分收盤價跌７５點子，回吐昨日全部升幅，全日在

７﹒３０４５至７﹒３１６１之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８５，較上個交易日升１點子，兩連升，續創１０月

１３日以來近兩周新高，較市場預測強逾１４００點。上個交易日報７﹒１７８６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中央財政將在今年第四季增發２０２３年國債１萬億元，用於災後恢復重建、防災工程等

八大方面，全部給地方用且不用地方還，計入財政赤字；全國財政赤字將由３﹒８８萬億元增加

到４﹒８８萬億元，預計赤字率由３％提高到３﹒８％左右。財政部副部長朱忠明表示，初步考

慮在今年安排使用５０００億元，結轉明年使用５０００億元，又指赤字率雖然小幅提高，但中

國政府的負債率仍處於合理區間，整體風險可控；國債資金投入使用後，將積極帶動國內的需求

，進一步鞏固中國經濟回升向好的態勢。國家發改委副秘書長張世昕表示，優先支持水毀設施恢

復重建項目，並確保在明年主汛期前高標準完成。



２﹒ 酒泉衛星發射中心今日召開神舟十七號載人飛行任務新聞發布會，宣布神舟十七號載人飛

船將於明日１１時１４分發射。神舟十七號航天員乘組由湯洪波、唐勝杰、江新林組成，三人分

別得４８歲、３４歲、３５歲，是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。

擔任指令長的湯洪波曾在２０２１年６月至９月執行神舟十二號載人飛行任務，今次是時隔兩年

重返「天宮」。神舟十六號三名航天員將在與神舟十七號三名航天員完成在軌輪換任務後，本月

３１日返回東風著陸場。



３﹒ 中國中央外辦主任兼外長王毅將於明日起至周六訪問華盛頓，白宮方面指，美國國務卿布

林肯和國家安全顧問沙利文將於周五會見王毅，討論議題包括具挑戰性的問題如誤解和溝通不暢

等。布林肯則在周二於聯合國安理會表示，他期待在本周晚些時候與王毅會晤時繼續與之合作，

防止中東的衝突蔓延。另晶片廠商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）表示，美國限制向中國出口高端ＡＩ

晶片新規，已提前於周一（２３日）生效，受出口管制的產品包括專為中國市場設計的Ａ８００

和Ｈ８００晶片產品、以及Ａ１００、Ｈ１００、和Ｌ４０Ｓ產品。



４﹒ 中國國家主席習近平２４日簽署主席令，根據中國第十四屆全國人民代表大會常務委員會

第六次會議於２０２３年１０月２４日的決定：免去秦剛的國務委員職務，免去李尚福的國務委

員、國防部部長職務；免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安為財政部部長；免去王志剛的科

學技術部部長職務，任命陰和俊為科學技術部部長。秦剛自今年６月下旬後便再無公開露面，一

個月後被免去外交部部長職務。外交部部長職務由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅擔任。

中國國防部長一職暫時懸空。劉昆、王志剛現年６６歲，已過退休年齡。



５﹒ 各電商平台摩拳擦掌備戰「雙１１」購物節之際，社交平台突然流傳電商直播之城杭州宣

布禁止直播帶貨的消息，稱「實體經濟真的要來了。政策一出，贏得當地實體個體商戶一陣歡呼

喝彩」。內媒《上游新聞》引述杭州市商務局相關負責人回應稱，「杭州禁止直播帶貨」是不實

信息、謠言。內地直播帶貨頭部ＭＣＮ機構遙望科技（深：００２２９１）也被投資者問及禁止

直播帶貨的傳聞。遙望科技強調，目前直播業務正常開展，至今也沒有收到任何關於禁止直播帶

貨的要求，而網民關注到的可能是杭州部分批發市場的內部管理要求。



６﹒ 國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上回應稅務和自然資源部門對富士康旗下企業展開

調查一事，指有關方面依法依規對所有企業一視同仁開展遵紀守法調查，是正常執法行為，並強

調台企在大陸分享紅利的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用

。



７﹒ 國務院辦公廳發布２０２４年部分節假日安排通知，春節２月１０日至１７日放假調休，

共８天，鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（２月９日）休息。元旦１月

１日放假，與周末連休。清明節４月４日至６日放假調休，共３天。勞動節５月１日至５日放假

調休，共５天。端午節６月１０日放假，與周末連休。中秋節９月１５日至１７日放假調休，共

３天。國慶節１０月１日至７日放假調休，共７天。



８﹒ 國際評級機構標普發表報告，預計在下行情境下，２０２４年中國房地產銷售將較

２０２２年最多下降２５％，至約１０萬億元人民幣（１﹒４萬億美元），並會拖累中國實際

ＧＤＰ增速下滑至２﹒９％。標普指，如果中國政府未向房地產行業提供重大刺激措施，也沒有

酌情提供財政或貨幣支持，樓市出現下行情境的可能性為２０％。報告又指，房地產市場的困難

拖累了中國經濟的反彈，反過來進一步打擊了房地產銷售。（ｓｌ）

