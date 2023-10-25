《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



面對逾二十年來最大的經濟下行風險，中央政府在接近年末的時間點罕見祭出重磅經濟刺激

措施，一為紓緩地方債務風險，二為明年經濟增長創造條件，儘管大手的寬鬆措施將導致人民幣

承受更多壓力，日後的去槓桿進程有可能更痛苦。

滬深股市今早大幅高開，滬綜指高開０﹒８２％，報２９８６﹒４１點，半小時內一度衝高

至２９９３﹒３點，以為有望走上三千可惜無以為繼，在金融股集體飄綠拖累下，滬指升幅有所

收窄，午後外資趁勢離開，滬指全日僅升０﹒４％，報２９７４﹒１１點，深成指升０﹒４７％

，創業板指更倒跌０﹒９％。

兩市全日成交８７３７億元人民幣，按日增長８﹒７％，外資一度顯著流入，其後出現獲利

回吐情緒，午後重返流出狀態，淨流出１３億元人民幣，連續第八個交易日淨流出。為配合寬鬆

大禮包，人民銀行今日淨投放３９５０億元人民幣，連續四個工作日大額放水共２３５２０億元

人民幣。

中央政府罕有在３月全國人大會議後調整預算，增發１萬億元人民幣國債並提高相應全國財

政赤字，儘管外媒已經提前放風，但外界仍感意外。另外，人大常委會還授權國務院提前下達下

一年度新增地方政府債務限額。

另一項值得關注的財經消息，則是《彭博》報道中國國家主席習近平任內首次到訪人民銀行

，外界解讀中央政府希望釋放出貨幣政策加碼寬鬆支持經濟和金融市場的訊號。



＊利好夾擊也無用，港股見大陰燭＊



受惠於企業業績表現理想及展望樂觀，美股三大指數造好，道指收升２０４點。行政長官李

家超發表新一份《施政報告》，為活躍港股市場，報告提出將股票印花稅稅率由現時買賣雙方各

按交易金額支付０﹒１３％，下調至０﹒１％。港交所（００３８８）主席史美倫表示，感謝行

政長官和特區政府繼續支持進一步推動香港金融市場可持續發展的措施，特別是降低股票市場交

易印花稅，這將有助於降低交易成本。

港股連跌四日瀉７８１點後，終於聽到一些好消息，哪怕治標不治本。恒生指數今早一度急

彈４７４點，但在李家超宣讀《施政報告》後港股市況轉頹，全日走勢呈大陰燭，升幅僅９３點

或０﹒６％，險守１７０００關收市，報１７０８５，主板成交近９５５億元。

據外電報道，碧桂園（０２００７）一筆美元債的受託人花旗集團通知持有人，該美元債被

認定為構成違約，這是碧桂園發生首次公開債違約。碧桂園股價跌２﹒８％，報０﹒６９元。

另外，有傳中國恒大（０３３３３）沒有在截止日期前向香港法院提交辯護文件，令公司清

盤風險增，恒大股價跌２﹒９％，報０﹒２３２元，恒大物業（０６６６６）跌３﹒９％，恒大

汽車（００７０８）則升２﹒２％。



＊老基建養尊處優，新基建傷心被冷落＊



中央財政增發的１萬億元國債，會用在災後重建、防洪治理、高標準農田建設等領域，不過

由於當局提及的這些範圍比較空泛，外界均認為這些增發資金一邊有助弛緩地方財政緊張，另一

邊可刺激ＧＤＰ增長。中車（０１７６６）全日升２﹒７％，中交建（０１８００）升２﹒６％

，中鐵（００３９０）升１﹒９％。

雖然中央近年多次提到新基建，但是當真的需要印鈔票時，中央第一反應仍然是從老基建下

手，至於５Ｇ網絡、物聯網、數據中心等項目似乎被遺忘。三大電訊商感失望，中聯通

（００７６２）插水８﹒５％，中電信（００７２８）價跌４﹒７％，中移動（００９４１）跌

２﹒１％。



＊港交所身負重任，印花稅沒降股價先跌＊



新一份《施政報告》公布，宣布５項措施提升香港股票流通性，最令市場振奮的是，將股票

印花稅由０﹒１３％降回至０﹒１％，目標於１１月底完成立法程序。政府估計印花稅降至

０﹒１％，將令政府每年減少１４１億元收入。

其餘４項措施：檢討股票買賣價差。港交所會在明年第二季就具體措施諮詢市場意見；降低

市場資訊費用：港交所會提供固定費率的企業數據計劃，檢視持續實時數據服務收費標準，便利

投資者獲得實時市場數據，減低相關成本。新收費在今年內實施；改革ＧＥＭ市場（前稱創業板

）：簡化轉往主板的機制、增加科研公司上市途徑等。港交所會在明年第一季實施經修訂的上市

規則；持續促進股票市場發展：包括促進海外發行人上市、便利上市人回購股份、維持惡劣天氣

下交易、優化交易機制和拓展市場推廣等。

新《施政報告》下，港交所（００３８８）身負多項ＫＰＩ要完成，任務重大，今日股票偏

軟，收挫４％。

至於股票印花稅下調，香港證券及期貨專業總會會長陳志華直言，稅率降至０﹒１％即回復

至２０２１年８月加印花稅前水平，過往亦曾多次發信支持撤銷印花稅，是次下調力度實在杯水

車薪，難以應對當前市場面臨的嚴峻挑戰，更遑論有效提升港股市場的吸引力及流動性。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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