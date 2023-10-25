《經濟通通訊社２５日專訊》中央財政將在今年四季度增發２０２３年國債１萬億元（人民

幣．下同），作為特別國債管理，全部給地方用且不用地方還，並計入財政赤字。全國財政赤字

將增加到４﹒８８萬億元人民幣，預計赤字率由３％提高到３﹒８％左右，是２３年來首次年中

增加財政赤字。

在資金使用方面，特別國債將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然

災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水

防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準

農田建設。

憧憬萬億資金灌溉，滬深基建板塊今早迎來暴漲行情，深水規院（深：３０１０３８）爆升

兩成漲停，大禹節水（深：３０００２１）飆１１﹒２％，蘇州規劃（深：３０１５０５）升

１０﹒４％，安徽建工（滬：６００５０２）、龍建股份（滬：６００８５３）、高新發展

（深：０００６２８）等升一成漲停，中國交建（滬：６０１８００）升３﹒９％，中國鐵建

（滬：６０１１８６）升２﹒５％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升２﹒１％。

基建行業的上游板塊亦見活力。鋼鐵板塊方面，金洲管道（深：００２４４３）漲停，新興

鑄管（深：０００７７８）升９﹒４％，河鋼資源（深：０００９２３）升７﹒１％，寶鋼股份

（滬：６０００１９）升６﹒２％，武進不銹（滬：６０３８７８）升５﹒１％，鞍鋼股份

（深：０００８９８）走高２﹒４％；建材板塊方面，龍泉股份（深：００２６７１）、韓建河

山（滬：６０３６１６）、國統股份（深：００２２０５）、冀東水泥（深：０００４０１）集

體漲停，華新水泥（滬：６００８０１）升７﹒７％。（ｅｙ）

