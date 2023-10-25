《經濟通通訊社２５日專訊》明年就是龍年，在Ａ股表現慘淡無主題可炒的情況下，內地炒

股社區近日開始討論「龍字概念股」，不管行業前景，不管基本面好壞，只要股票簡稱中有個「

龍」字，就能「龍年行大運」落鑊炒起。

由此來看，聖龍股份（滬：６０３１７８）的名字似乎最為「吉祥」，該股股價過去多年來

一直表現平穩，但從９月２８日開始至今，已經連續第１４日漲停，創下了年內Ａ股的最長連板

記錄，股價從１０﹒９６元（人民幣．下同）飆升至現價４１﹒６７元，股價創新高，市值飆漲

２﹒８倍。只不過，該公司的基本面並不像其名字一樣吉祥，公司日前公布了今年首三季財報，

期內預計總收入１０﹒５１億元，同比下降３﹒１６％；而預計淨利潤只有３５３１﹒４０萬元

，較上年同期大降５３﹒２１％。

基本面堪憂股價卻節節走高，市場關注這是否為聖龍股份股東提供了減持甚至解套的機會，

不過聖龍股份控股股東目前都沒有減持計劃，董事長羅玉龍在投資者交流會上亦表示沒有減持計

劃。

其他「龍字股」亦收穫頗豐，例如龍洲股份（深：００２６８２）今日連續第四日漲停，股

價近兩年新高；龍頭股份（滬：６００６３０）漲８﹒２％，鋒龍股份（深：００２９３１）升

６﹒６％，恒天海龍（深：０００６７７）升５﹒２％，錦龍股份（深：０００７１２）升

４﹒５％，楚天龍（深：００３０４０）升３％，北方長龍（深：３０１３５７）揚２﹒７％，

太龍股份（深：３００６５０）升１﹒５％。（ｅｙ）

