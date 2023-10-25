《經濟通通訊社２５日專訊》面對逾二十年來最大的經濟下行風險，昨日注定是中國經濟史

上不平凡的一天，中央政府在接近年末時段罕見祭出多項極重磅的經濟刺激措施，一舉逆轉市場

預期。中央政府罕有在３月全國人大會議後調整預算，並增發１萬億元（人民幣．下同）國債，

盡管外媒已經提前放風，但外界仍感意外。而另一項值得關注的財經消息，則是《彭博》報道中

國國家主席習近平任內首次到訪人民銀行，外界解讀中央政府希望釋放出貨幣政策加碼寬鬆支持

經濟和金融市場的訊號，亦有人認為中央政府正在關注３萬億美元的外匯存底。

在重磅刺激下，滬深股市終於一掃悶氣，今早大幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒８２％，報２９８６﹒４１點，攻堅三千大關，深成指高開０﹒９５％，創業板指高開

０﹒５１％。增發萬億國債，重點支持災後恢復重建。水利、基建板塊開盤大漲。

十四屆全國人大常委會第六次會議通過決議，明確中央財政將在今年四季度增發２０２３年

國債１萬億元，作為特別國債管理，通過轉移支付方式安排給地方，且不用地方還，並計入財政

赤字。因此，今年全國財政赤字將由３﹒８８萬億元增加到４﹒８８萬億元，預計赤字率由３％

提高到３﹒８％左右。另外，人大常委會還授權國務院提前下達下一年度新增地方政府債務限額

。

花旗集團在報告中表示，此次預算修訂是個實質性的驚喜，此前披露的立法議程中未含此項

。花旗預計中央將加大財政刺激力度，並把２０２４年的ＧＤＰ成長目標維持在５％左右，而市

場普遍為４﹒５％。

配合寬鬆大禮包，人民銀行今日進行５０００億元７天期逆回購，淨投放３９５０億元，連

續四個工作日大額放水共２３５２０億元。

另外，國家主席習近平２４日簽署主席令，宣布多項重大人事任命，包括：免去李尚福的國

務委員、國防部部長職務；免去秦剛的國務委員職務；免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安

為財政部部長；免去王志剛的科學技術部部長職務，任命陰和俊為科學技術部部長。（ｅｙ）

