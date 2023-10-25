《經濟通通訊社２５日專訊》面對逾二十年來最大的經濟下行風險，昨日（２４日）注定是

中國經濟史上不平凡的一天，中央政府在接近年末時段罕見祭出多項極重磅的經濟刺激措施。在

重磅刺激下，滬深股市早段一掃悶氣，今早大幅高開，滬綜指高開０﹒８２％，報

２９８６﹒４１點，攻堅三千大關，不過高見２９９３﹒３點後無以為繼，在金融股集體飄綠拖

累下，滬指升幅收窄至０﹒５１％，報２９７７﹒２８點。深成指半日升０﹒６１％，創業板指

反高潮倒跌０﹒５４％。

兩市半日成交５７４４億元（人民幣．下同），外資一度顯著流入，其後出現獲利回吐情緒

，截至半日收市淨流入１﹒１億元。為配合寬鬆大禮包，人民銀行今日進行５０００億元７天期

逆回購，淨投放３９５０億元，連續四個工作日大額放水共２３５２０億元。

中央政府罕有在３月全國人大會議後調整預算，增發１萬億元國債並提高相應全國財政赤字

，盡管外媒已經提前放風，但外界仍感意外。而另一項值得關注的財經消息，則是《彭博》報道

中國國家主席習近平任內首次到訪人民銀行，外界解讀中央政府希望釋放出貨幣政策加碼寬鬆支

持經濟和金融市場的訊號。另外，人大常委會還授權國務院提前下達下一年度新增地方政府債務

限額。



＊增發國債益舊基建，新基建無份＊



增發的萬億特別國債將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應

急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能

力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建

設。

憧憬資金灌溉，基建板塊迎暴漲行情，深水規院（深：３０１０３８）爆升兩成漲停，測繪

股份（深：３００８２６）飆１１﹒１％，安徽建工（滬：６００５０２）、龍建股份

（滬：６００８５３）、高新發展（深：０００６２８）等升一成漲停，中國交建

（滬：６０１８００）升３﹒２％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升２﹒４％，中鐵

（滬：６０１３９０）升２﹒１％。

不過增發國債沒有用於新基建，三大電訊商感失望，中國移動（滬：６００９４１）挫

３﹒８％，中國電信（滬：６０１７２８）跌３﹒４％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）同跌

３％。



＊憂息差收窄，重磅銀行股偏軟＊



另一方面來看，重磅寬鬆政策對銀行業息差進一步構成壓力，大型銀行股見跌勢，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，惟建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒２％。

政策對股市提振未算特別顯著，券商股亦跌，中國銀河（滬：６０１８８１）挫２﹒２％，

華鑫股份（滬：６００６２１）跌１﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）走低１﹒４％，中

銀證券（滬：６０１６９６）跌１﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）軟０﹒６％。

（ｅｙ）

