《經濟通通訊社２５日專訊》面對逾二十年來最大的經濟下行風險，中央政府在接近年末時

段罕見祭出重磅經濟刺激措施。滬深股市今早大幅高開，滬綜指高開０﹒８２％，報

２９８６﹒４１點，半小時內一度衝高至２９９３﹒３點，以為有望走上三千可惜無以為繼，在

金融股集體飄綠拖累下，滬指升幅有所收窄，午後外資趁勢離開，滬指全日僅升０﹒４％，報

２９７４﹒１１點，深成指升０﹒４７％，創業板指更倒跌０﹒９％。

兩市全日成交８７３７億元（人民幣．下同），按日增長８﹒７％，外資一度顯著流入，其

後出現獲利回吐情緒，半日收市淨流入１﹒１億元，午後重回流出，淨流出１３億元，連續第八

個交易日淨流出。為配合寬鬆大禮包，人民銀行今日進行５０００億元７天期逆回購，淨投放

３９５０億元，連續四個工作日大額放水共２３５２０億元。

中央政府罕有在３月全國人大會議後調整預算，增發１萬億元國債並提高相應全國財政赤字

，盡管外媒已經提前放風，但外界仍感意外。而另一項值得關注的財經消息，則是《彭博》報道

中國國家主席習近平任內首次到訪人民銀行，外界解讀中央政府希望釋放出貨幣政策加碼寬鬆支

持經濟和金融市場的訊號。另外，人大常委會還授權國務院提前下達下一年度新增地方政府債務

限額。

據外電報道，碧桂園（０２００７）一筆美元債的受託人花旗集團通知持有人，該美元債被

認定為構成違約，這是碧桂園發生首次公開債違約。



＊增發國債益舊基建，油價跌油股傷＊



增發的萬億特別國債將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應

急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能

力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建

設。

憧憬資金灌溉，基建板塊迎暴漲行情，深水規院（深：３０１０３８）爆升兩成漲停，安徽

建工（滬：６００５０２）、龍建股份（滬：６００８５３）、高新發展（深：０００６２８）

等升一成漲停，中國交建（滬：６０１８００）升２％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升

１﹒５％，中鐵（滬：６０１３９０）升１﹒３％。

不過增發國債沒有用於新基建，三大電訊商感失望，中國移動（滬：６００９４１）挫

４﹒３％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）同跌３﹒６％，中國電信（滬：６０１７２８）跌

３﹒４％。

國內汽、柴油價格今起每噸下調７０元，這是國內成品油價格自本月１１日終結６月２８日

以來的「六連升」之後，兩周內第二度下調，加上國際油價下跌，三桶油Ａ股顯著挫，中國石油

（滬：６０１８５７）跌５﹒５％，中國海油（滬：６００９３８）跌２﹒８％，中國石化

（滬：６０００２８）跌２﹒３％。



＊重磅銀行股跌，科大訊飛反彈＊



重磅寬鬆政策對銀行業息差進一步構成壓力，大型銀行股見跌勢，農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌０﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒５％。

內媒近日披露，有家長在科大訊飛（深：００２２３０）學習機的《藺相如》一文中，發現

詆毀偉人、扭曲歷史等內容，引發廣泛關注，科大訊飛昨日股價插水。科大訊飛董事長劉慶峰回

應表示，有關內容是在審核過程中被供應商上架提供試用，發現問題後已經第一時間下架，並對

合作供應商作出處罰，對內部人員也做了相應的處分。科大訊飛今日擺脫負面輿情，重拾狀態，

全日反彈２％，報４７﹒６５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０４﹒４６ ＋０﹒５０

上證綜合指數 ２９７４﹒１１ ＋０﹒４０ ３６２８﹒４７

上證Ａ股指數 ３１１８﹒２６ ＋０﹒４０

深證成份指數 ９５２８﹒３１ ＋０﹒４７ ５０７２﹒６８

深圳創業板指數 １８６３﹒８０ －０﹒９０

上證Ｂ股指數 ２２４﹒３８ ＋１﹒１５ ０﹒７７

深證Ｂ股指數 １０４３﹒００ ＋１﹒７１ ０﹒４１

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