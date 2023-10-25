《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》報道，美國民主黨眾議院議員韋克斯頓日前致信國

土安全部主導的跨部門組織強迫勞動執法工作小組（ＦＬＥＴＦ），要求對快時尚電商平台

ＳＨＥＩＮ進行調查，若ＳＨＥＩＮ被列入強迫新疆維吾爾族人勞動的實體名單，其產品將無法

在美國進行銷售。

ＳＨＥＩＮ近年將公司總部從中國轉移到新加坡，創始人兼ＣＥＯ許仰天已成為新加坡永久

居民，其業務亦和中國無關，不過該公司仍被外界視為中資企業。

韋克斯頓在信中指出，她的員工於今年７月和ＳＨＥＩＮ執行董事長唐偉會面，對方承認公

司供應鏈中包含新疆棉花，韋克斯頓認為ＦＬＥＴＦ應當對ＳＨＥＩＮ展開調查，並將該公司列

入制裁名單。韋克斯頓要求國土安全部在３０天內做出回應，國土安全部表示會通過官方渠道回

應來自國會的信函。

ＳＨＥＩＮ回應指，公司對強迫勞動行為採取零容忍政策，認真對待整個供應鏈的透明度，

致力於尊重人權，並會遵守每個市場的當地法律。ＳＨＥＩＮ又指，公司要求合約製造商從中國

以外經批准的地區採購棉花，希望與韋克斯頓及其他持份者作進一步溝通。



＊ＳＨＥＩＮ計劃赴美上市，同遭美政界針對＊



值得留意的是，此前有消息指ＳＨＥＩＮ計劃今年下半年在美國上市，若上市成功則將是今

年全球最大的ＩＰＯ之一，不過韋克斯頓於今年５月有份致信美國證交會主席根斯勒，認為證交

會應要求ＳＨＥＩＮ證明其供應鏈不存在強迫勞動元素，才可讓該公司上市。（ｅｙ）（ｚｚ）

