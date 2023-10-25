《經濟通通訊社２５日專訊》神舟十七號載人飛船將於明日升空。酒泉衛星發射中心今日召

開神舟十七號載人飛行任務新聞發布會，宣布神舟十七號載人飛船瞄準北京時間１０月２６日

１１時１４分發射。

經空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，執行神舟十七號載人飛行任務的航天

員乘組，由湯洪波、唐勝杰、江新林３名航天員組成，湯洪波擔任指令長。乘組包括１名第二批

航天員和２名第三批航天員，是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。其

中４８歲的湯洪波曾在２０２１年６月１７日至９月１７日執行神舟十二號載人飛行任務，被授

予「英雄航天員」稱號。



＊神舟十六號３航天員本月３１日返回地球＊



神舟十七號載人飛行任務是載人航天工程立項實施以來第３０次飛行任務，也是第１２次載人

飛行任務，任務主要目的為：完成與神舟十六號乘組在軌輪換，駐留約６個月，開展空間科學與

應用載荷在軌實（試）驗，實施航天員出艙活動及載荷出艙，進行艙外載荷安裝及空間站維護維

修等工作，同時，持續評估空間站組合體功能性能，獲取積累空間站運行的寶貴數據和經驗，考

核地面支持中心執行空間站運行管理任務的協調性、匹配性，進一步提升空間站運行效率和故障

處置能力。

神舟十六號航天員乘組在與神舟十七號航天員乘組完成在軌輪換任務後，瞄準本月３１日返

回東風著陸場。（ｓｌ）

