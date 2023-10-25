《經濟通通訊社２５日專訊》中國黃金協會統計數據顯示，今年前三季，中國黃金生產平穩

運行，消費量大幅提升。前三季中國黃金消費量為８３５﹒０７噸，同比增長７﹒３２％。其中

，黃金首飾５５２﹒０４噸，同比增長５﹒７２％；金條及金幣２２２﹒３７噸，同比增長

１５﹒９８％；工業及其他用金６０﹒６６噸，同比下降５﹒５３％。

前三季國內原料黃金產量為２７１﹒２４８噸，與去年同期相比增產１﹒２６１噸，同比增

長０﹒４７％。其中，黃金礦產金完成２１４﹒８６６噸，有色副產金完成５６﹒３８２噸。前

三季中國進口原料產金９６﹒２７７噸，同比增長１１﹒４８％。若加上這部分進口原料產金，

前三季全國共生產黃金３６７﹒５２５噸，同比增長３﹒１４％。



＊金價高位波動令金條及金幣消費繼續較快增長＊



中國黃金協會分析，第三季黃金價格持續處於高位，黃金首飾消費增速有所放緩，特別是９

月底臨近「雙節」黃金價格大幅波動，黃金首飾消費觀望情緒加重，但硬足金、古法金等升級類

商品仍有較快增長。而黃金價格的高位波動令實物黃金投資獲得較高關注度，金條及金幣消費繼

續較快增長。

今年前三季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊３﹒１５萬噸（單邊１﹒５８萬

噸），同比增長３﹒０８％，成交額雙邊１３﹒８６萬億元（單邊６﹒９３萬億元），同比增長

１６﹒５２％；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊９﹒２２萬噸（單邊４﹒６１萬噸

），同比增長４０﹒５５％，成交額雙邊３５﹒２７萬億元（單邊１７﹒６４萬億元），同比增

長５１﹒８１％。

前三季，國內黃金ＥＴＦ持倉規模總體呈先抑後揚的趨勢，其中第三季，國內黃金ＥＴＦ持

倉規模大增９﹒５３噸。截至９月末，國內黃金ＥＴＦ持有量約５９﹒６９噸。

前三季，人民銀行累計增持黃金１８１﹒０２噸。自去年１１月至今年９月，人行已連續十

一個月增持黃金。截至９月底，中國黃金儲備達到２１９１﹒５５噸。（ｓｌ）

