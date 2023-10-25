《經濟通通訊社２５日專訊》２０２４年國家公務員考試報名結束，根據中公教育

（深：００２６０７）的統計數據，截至２４日傍晚５時３０分，報名人數達２９１﹒３９萬人

，過審人數２６０﹒６１萬人，國考報名平均競爭比為６６︰１，其中報名人數再創歷史新高。

本次國考報名人數最多的職位在外交部，「外交部地區業務司理工類」職位有５７７２人報

名，暫有３７８６人通過資格審核，但招錄人數僅１８人，競爭比為２１０：１。

競爭比最高的職位為「國家統計局寧夏調查總隊寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下

」，該職位為省（副省）級職位，僅招錄１人，但報名人數多達３６７９人，暫有３５７２人通

過資格審核，仍有１００多人等待審核，競爭比高達３５７２：１，位居競爭比榜首。

另據華圖教育，截至昨傍晚５時，還有１３６個國考崗位無人報考，共計招聘人數２０２人

，主要集中在公安崗和偏遠崗位，包括青藏鐵路公安局格爾木民警招考８人。



＊要求碩士博士學歷崗位大增＊



國考連續六年「擴招」，２０２４年計劃招錄３９５６１人，比去年增加２４６１人，漲幅

近７％。招錄要求全部為大專及以上學歷，在整體招錄擴大的情況下，要求大專學歷為起點的崗

位逐年減少。今年大專生可以報考的崗位僅有５６個，同比減少１０６個；要求碩士研究院及以

上的崗位２０４６個，同比增８１４個，共招錄３７５６人，同比增１６５４人；要求博士的崗

位２４個，同比多１４個，共招錄３１人，比去年翻了三倍多。（ｓｌ）

