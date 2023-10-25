《經濟通通訊社２５日專訊》各電商平台摩拳擦掌備戰「雙１１」購物節之際，社交平台突

然流傳電商直播之城杭州宣布禁止直播帶貨的消息，稱「實體經濟真的要來了。政策一出，贏得

當地實體個體商戶一陣歡呼喝彩」，並稱目前國際上已有印尼、印度、越南、美國和歐盟二十八

國禁止或限制電商直播帶貨。

內媒《上游新聞》引述杭州市商務局相關負責人回應稱，「杭州禁止直播帶貨」是不實信息

、謠言。內地直播帶貨頭部ＭＣＮ機構遙望科技（深：００２２９１）也被投資者問及禁止直播

帶貨的傳聞。遙望科技強調，目前直播業務正常開展，至今也沒有收到任何關於禁止直播帶貨的

要求，而網民關注到的可能是杭州部分批發市場的內部管理要求。

杭州最大的服裝批發市場杭州四季青市場確在今年３月宣布禁止商戶和外來人員直播，以對

抗「浮躁銷售」保障商戶利益，以及避免偽劣產品影響市場商譽和銷量。不過，市場管理方４月

時向內媒表示，「禁播會不會一直持續，這條路是否正確，目前處於嘗試和摸索階段」。

《上游新聞》記者昨探訪四季青市場，詢問了多名商戶，均稱市場沒有禁止直播帶貨，並指

做直播帶貨的一般是批發商戶，讓實體服裝店老客戶在直播間看款式和品相後再訂貨。四季青服

裝集團相關負責人則表示，目前市場的實際情況與發禁止直播公告前差不多，沒有太大的變化，

商戶是否做直播帶貨，最主要是看自己意願。（ｓｌ）

