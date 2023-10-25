  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/10/2023 14:15

【聚焦人幣】交行工行成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款

　　《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）與工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）日前聯同中國國家電力投資集團有限公司（國家電投），
成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款業務。
　　兩家銀行分別放款１０億元與３億元人民幣，期限三年。貸款將用於運營國家電投巴西公司
控股的巴西聖西芒水電站。相較於使用巴西雷亞爾貸款，本筆人民幣直貸業務在當前巴西市場利
率條件下，預計可為企業節省財務成本逾６０００萬元人民幣。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金