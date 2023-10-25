《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）與工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）日前聯同中國國家電力投資集團有限公司（國家電投），

成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款業務。

兩家銀行分別放款１０億元與３億元人民幣，期限三年。貸款將用於運營國家電投巴西公司

控股的巴西聖西芒水電站。相較於使用巴西雷亞爾貸款，本筆人民幣直貸業務在當前巴西市場利

率條件下，預計可為企業節省財務成本逾６０００萬元人民幣。（ｓｌ）

