《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）與工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）日前聯同中國國家電力投資集團有限公司（國家電投），
成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款業務。
兩家銀行分別放款１０億元與３億元人民幣，期限三年。貸款將用於運營國家電投巴西公司
控股的巴西聖西芒水電站。相較於使用巴西雷亞爾貸款，本筆人民幣直貸業務在當前巴西市場利
率條件下，預計可為企業節省財務成本逾６０００萬元人民幣。（ｓｌ）
25/10/2023 14:15
【聚焦人幣】交行工行成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款
《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）與工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）日前聯同中國國家電力投資集團有限公司（國家電投），
成功辦理巴西市場首筆跨境人民幣商業貸款業務。
兩家銀行分別放款１０億元與３億元人民幣，期限三年。貸款將用於運營國家電投巴西公司
控股的巴西聖西芒水電站。相較於使用巴西雷亞爾貸款，本筆人民幣直貸業務在當前巴西市場利
率條件下，預計可為企業節省財務成本逾６０００萬元人民幣。（ｓｌ）
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