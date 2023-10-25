《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國正著手實施「中央加槓桿

、地方去槓桿」舉措，以兼顧提振經濟增長和防控債務風險。消息人士稱，中國國務院９月末發

文指導金融機構支持地方融資平台債務風險化解，要求除國家支持的重點項目外，１２個債務負

擔較重的高風險地區不得新增其他政府投資項目。１２個高風險地區包括貴州省、雲南省、遼寧

省、吉林省、天津市和重慶市等。



＊城投平台債務增速不得超當地平均企業貸款增速＊



報道指，在增發萬億國債的同時，中國的決策層亦為金融支持「一攬子化債方案」定下方針

，對高風險地區城投新增債務管控提出嚴格要求，嚴控地方政府槓桿水平。消息人士指出，該

１２個高風險地區可以新增的政府項目僅包括跨流域跨省重點基礎設施項目、城中村改造、「平

急」兩用基礎設施建設以及保障性住房等，而且國務院要求該１２個高風險地區的城投平台債務

增速「不得超過該地區平均企業貸款增速」。

消息人士還提到，國務院要求優先處置１２個高風險地區今明兩年到期的各項債務，允許對

到期的債務進行展期或發放銀行貸款進行置換。

報道指，中國國務院新聞辦公室暫未予以置評。

報道認為，上述政策顯示，中央政府決定採取較為強硬的立場解決地方債務問題，但嚴格限

制地方政府新增項目投資可能會為這些地區的經濟增長帶來壓力，因為政府投資是當地經濟增長

的主要驅動力。（ｓｌ）

