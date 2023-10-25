《經濟通通訊社２５日專訊》中國財政部今日在香港成功發行１６０億元（人民幣．下同）
國債，認購倍數２﹒４４倍。
其中，２年期（增發）４０億元，發行價格９９﹒２９元，對應發行利率２﹒６５％；３年
期（增發）５０億元，發行價格９８﹒８７元，對應發行利率２﹒７５％；５年期（增發）４０
億元，發行價格９８﹒５４元，對應發行利率２﹒８５％；１０年期（增發）３０億元，發行價
格９８元，對應發行利率２﹒９５％。（ｓｌ）
25/10/2023 16:37
【聚焦人幣】財政部在港成功發行１６０億人幣國債，認購２﹒４倍
《經濟通通訊社２５日專訊》中國財政部今日在香港成功發行１６０億元（人民幣．下同）
國債，認購倍數２﹒４４倍。
其中，２年期（增發）４０億元，發行價格９９﹒２９元，對應發行利率２﹒６５％；３年
期（增發）５０億元，發行價格９８﹒８７元，對應發行利率２﹒７５％；５年期（增發）４０
億元，發行價格９８﹒５４元，對應發行利率２﹒８５％；１０年期（增發）３０億元，發行價
格９８元，對應發行利率２﹒９５％。（ｓｌ）
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