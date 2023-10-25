《經濟通通訊社２５日專訊》中央財政將在今年第四季增發２０２３年國債１萬億元（人民

幣．下同），用於災後恢復重建、防災工程等八大方面，全部給地方用且不用地方還，計入財政

赤字；全國財政赤字將由３﹒８８萬億元增加到４﹒８８萬億元，預計赤字率由３％提高到

３﹒８％左右。

廣發證券首席經濟學家郭磊指出，第四季調整預算較為罕見，顯然是為明年財政可以更加前

置發力，顯示出對明年經濟增長的重視。他並認為，明年經濟增速目標繼續定在「５％左右」的

概率進一步加大；增發今年國債體現出更為積極的財政政策思路，在非疫情年份赤字率提升至

３％以上，這一信號將影響深遠。



＊瑞銀料降準、「降息」最少１０基點＊



瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤預計，會有更多政策支持舉措出台，包括進一步調降存款準

備金率、至少下調政策利率１０個基點、更明確的財政支持如提高明年財政赤字率和地方專項債

券新增額度等。她維持中國今明兩年經濟分別增長５﹒２％、４﹒４％的基準預測不變，但認為

後者有上調可能。

高盛研報則指出，增發國債表明決策者依然關心經濟增長，而且意識到許多地方政府的財政

狀況面臨挑戰，從中長期來看決策者可能更有意願提高中央政府槓桿率。儘管這樣的財政刺激方

式令人驚訝，但財政政策的大方向並不出乎意料。高盛依然預計中國將在第四季調降存款準備金

率２５個基點、調降政策利率１０個基點。（ｓｌ）

