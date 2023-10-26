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AH股新聞

26/10/2023 09:26

《駐京專電》習近平晤佩特羅，中國與哥倫比亞提升為戰略夥伴關係

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平在人民大會堂，與來華進
行國事訪問的哥倫比亞總統佩特羅舉行會談。兩國元首宣布，將中哥關係提升為戰略夥伴關係。
習近平指出，中哥建立戰略夥伴關係，是兩國各界長期努力的結果，也是雙方互信和合作水到渠
成的體現，需要雙方倍加珍惜和不斷豐富發展。中方願同哥方一同，推動中哥戰略夥伴關係更好
造福兩國人民，為世界和平和發展注入正能量。
　
＊歡迎哥倫比亞早日加入共建「一帶一路」大家庭＊
　
　　習近平強調，中方支持哥倫比亞獨立自主探索符合本國國情的發展道路，支持哥倫比亞和平
進程，希望哥倫比亞早日實現全面、持久、可持續和平，相信中國高質量發展和現代化進程，將
為包括哥倫比亞在內的世界各國帶來發展新機遇。歡迎哥倫比亞早日加入共建「一帶一路」大家
庭，實現共同發展繁榮。雙方要用好經貿混委會機制，優化雙邊貿易結構，加強訊息通訊、數字
經濟等領域合作，中方鼓勵更多哥倫比亞特色優質產品進入中國市場。中哥同為發展中國家，雙
方要加強在國際事務中的溝通協作，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。
　　佩特羅表示，哥方高度重視「一帶一路」倡議。哥中建立戰略夥伴關係之後，哥方願將自身
區位優勢和發展戰略同「一帶一路」倡議對接，加強基礎設施、清潔能源等領域合作，歡迎中國
企業赴哥投資，推動雙邊貿易關係更加平衡發展。哥方願同中方就以巴局勢等問題保持溝通，推
動盡快找到止戰降溫的解決方案。哥方願同中方在多邊機制內加強溝通協作。

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