《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》２０２３上海國際再保險會議今日在上海

臨港新片區舉辦，１５家保險機構在會上集中簽約入駐臨港國際再保險功能區，分別是人保財險

、太保產險、平安產險、大地財險、中華財險、陽光財險、三井住友、安盛天平、國壽財險、紫

金保險、黃河財險、中意財險、泰山保險、東海航運、國任保險。

同時，上海國際再保險交易中心四項配套規則也於會上正式發布，明確交易中心以跨境再保

險業務為主，涵蓋登記管理、再保險交易、國際分入保費統計、差異化償付能力因子等方面，助

力打造交易風險更低、信息透明度更高、交易要素更為集中的對外開放窗口，為全球風險分散提

供更為透明、有效的承保能力。

上海保險交易所董事長任春生在會上表示，再保險「國際板」將重點服務國內市場、國際分

出和國際分入三個領域。國內市場是基礎，再保險「國際板」將發揮信息集中交互、業務存證、

帳單簽署、集中清算結算等功能，提高市場運營效率和信用水平，以高效有序的國內統一大市場

增強對境外機構、人才的吸附能力。對國際分出和國際分入市場，上海保險交易所將大力吸引海

內外機構參與，依託交易所的系統、規則，創新試點「交易席位」、「跨境資金結算便利」、「

場內公開掛牌詢價」等機制，推動整合承保能力，促進價格發現，深化國際國內市場信息互通、

業務融合、資金流動、技術交流和人才匯聚，打造保險業制度型開放的示範窗口。

