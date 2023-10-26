《經濟通通訊社２６日專訊》公募基金２０２３年三季報披露２５日收官。天相投顧數據顯
示，由於市場持續回調，三季度末公募基金總規模為２７﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增
長３％，環比下降０﹒５８％。其中，股票型基金規模為２﹒８萬億元，混合型基金規模為
４﹒１萬億元，債券型基金規模為８﹒３萬億元。
與二季度相比，三季度債券型基金增長１４８９億元；主動股票型基金規模整體出現縮水，
較二季度末減少約５４２億元；商品型基金與ＱＤＩＩ基金賺錢能力突出，規模環比增幅居前，
分別為２１﹒５％、７﹒８％。主動權益基金因業績整體表現不佳，投資者「用腳投票」選擇贖
回。
＊公募基金三季度合計虧損達３４６７﹒８億元＊
三季度以來，Ａ股市場持續震盪，主動權益基金業績和倉位配置均受到影響。Ｗｉｎｄ偏股
混合型基金指數三季度下跌８％。天相投顧統計顯示，公募基金三季度合計虧損達到
３４６７﹒８億元，較二季度虧損幅度有所擴大。
從基金持倉來看，貴州茅台（滬：６００５１９）蟬聯偏股型基金前十大重倉股榜首。基金
持有貴州茅台和寧德時代（深：３００７５０）的總市值分別達到８８４﹒３億元和６００﹒５
億元，持有基金數量均超過９００隻。與二季度末相比，藥明康德（０２３５９）
（滬：６０３２５９）、立訊精密（深：００２４７５）、古井貢酒（深：０００５９６）、山
西汾酒（滬：６００８０９）新晉前十大重倉股，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）、陽光電源（深：３００２７４）、晶澳科技（深：００２４５９）、中
際旭創（深：３００３０８）退出前十大重倉股。
展望後市，景順長城基金經理劉彥春表示，過去三年，企業經營以外的因素對股票定價造成
了巨大擾動，這一過程已近尾聲，預期權益市場即將苦盡甘來。
富國基金基金經理朱少醒表示，對中國經濟的長期韌性保持信心，放在更長的時間維度，投
資者當前選擇承受的市場波動應該是值得的。（ｌｃ）
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