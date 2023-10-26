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AH股新聞

26/10/2023 17:48

建設銀行完成發行２０２３年二級資本債券，總規模為６００億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，於今日
完成發行２０２３年二級資本債券，總規模為６００億元（人民幣．下同）。
　　債券包括兩個品種，品種一發行規模為４５０億元，為１０年期固定利率債券，在第５年末
附有條件的發行人贖回權，票面利率為３﹒４５％；品種二發行規模為１５０億元，為１５年期
固定利率債　券，在第１０年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為３﹒５３％。（ｈｐ）

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