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AH股新聞

26/10/2023 18:13

《國企紅籌》招商證券第三季度純利跌１６％至１６﹒７５億元人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至９
月３０日止第三季度純利約１６﹒７５億元（人民幣．下同），按年跌１５﹒８８％，每股盈利
１８分，扣除非經常性損益之純利約１６﹒７億元，跌１７﹒９９％，營業收入約４０﹒７７億
元，跌１２﹒８３％。
　　　該集團指，首三季純利約６４﹒０２億元，升１﹒９％，每股盈利０﹒６９元，扣除非經
常性損益之純利約６３﹒７２億元，升１﹒４６％，營業收入約１４８﹒７１億元，跌
２﹒７９％。（ｈｐ）

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