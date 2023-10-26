《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同哥倫比亞總統佩特羅會談

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國家主席習近平２５日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的哥倫比亞總統佩特羅舉行會談。

兩國元首宣布，將中哥關係提升為戰略夥伴關係。習近平指出，中方願同哥方一道，推動中哥戰

略夥伴關係更好造福兩國人民，為世界和平和發展注入正能量。



習近平會見美國加利福尼亞州州長紐森

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國家主席習近平２５日下午在人民大會堂會見美國加利福尼亞州州長紐森。習近平指出，中方對

美政策一以貫之，就是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。中方會繼續朝著這個方向努力，也

希望美方同中方相向而行。



合計把握國債發行節奏，增發國債資金全部按項目管理

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發改委副秘書長張世昕２５日在國新辦新聞發布會上表示，為促進資金使用精準有效，本次增發

國債資金全部按項目管理。財政部副部長朱忠明介紹，這次增發１萬億元（人民幣．下同）國債

的主要目的是支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的項目建設，是補短板、強弱項、惠民

生的重要安排。





《上海證券報》



企業債受理審核進入常態化運行階段

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滬深北證券交易所網站２５日披露的信息顯示，１４單企業債券項目獲受理，成為證券交易所負

責企業債券受理審核後首批獲受理的項目，標誌著轉常規後企業債券受理審核等工作進入常態化

運轉階段。其中，上交所受理６單，深交所受理２單，北交所受理６單，上述項目擬募集資金合

計超５５０億元。



香港資本市場多項改革舉措陸續出爐

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香港特區行政長官李家超２５日發表任內第二份施政報告時表示，香港將下調股票印花稅，從目

前的０﹒１３％下調至０﹒１％，目標是在１１月底前完成立法程序。



浙商證券：堅定做好資本市場穩定和活躍參與者的角色

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浙商證券董事長吳承根在接受專訪時表示，券商要強化資產配置功能，通過幫助客戶進行資產配

置，穩定客戶、穩定市場，吸引更多資金參與資本市場。同時，積極參與市場，為活躍市場添助

力，堅定做好資本市場穩定和活躍參與者的角色。





《證券時報》



三季度基金總規模保持穩定，業內期待苦盡甘來

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公募基金２０２３年三季報披露昨日收官。由於市場持續回調，三季度末公募基金總規模為

２７﹒２萬億元，較二季度末微跌，總體保持穩定。權益類基金整體出現縮水，債券型基金規模

大幅增長。展望未來，基金經理充滿希望，預期權益市場即將苦盡甘來。



蓄勢加碼，增發國債彰顯穩增長決心

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市場期待的增量財政政策「靴子落地」，四季度增加發行１萬億元國債不僅強化了民生保障，並

為今年穩增長工作吃下「定心丸」，更釋放出財政在明年仍將維持積極的政策取向。



專屬商業養老保險轉向常態化經營

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金融監管總局２５日發布《關於促進專屬商業養老保險發展有關事項的通知》明確，將專屬商業

養老保險由試點轉為正常業務，符合條件的人身保險公司均可以經營。（ｌｃ）

