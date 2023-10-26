《鍾之日記》１０月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



受美股科技板塊急跌影響，滬深互聯網、半導體等板塊今早領跌，拖累滬深股市低開回吐，

基建、地產板塊亦見跌浪，但在銀行股穩盤坐鎮下，加上電力、汽車、化纖、通訊設備等板塊午

後突拉升，滬綜指午後倒升，全日升０﹒４８％，三連升，報２９８８﹒３點，深成指升

０﹒４％，創業板指由跌約１％逆轉至升０﹒６５％。

在中國當局釋放政策寬鬆預期後，人行放水力度顯著減弱，今日進行４２４０億元人民幣７

天期逆回購，淨投放８００億元人民幣，放水規模重回千億元以下。

大市活躍度稍降，兩市全日成交８４２５億元，按日減少３﹒６％。外資全日淨流入超過

１２億元，結束連續八個交易日流出。



＊美納指急跌，拖累港股氣氛＊



美股三大指數回軟，市場憂慮高利率持續，打擊科技股表現，以科技股為主的納斯達克

１００指數收盤創年內最大跌幅，陷入技術修正，德州儀器展望悲觀，拖累費城半導體指數下跌

４﹒１％。

港股低開不足１點，隨後倒升８８點高見１７１７４，但後勁不繼曾穿萬七關。午後港股繼

續在萬七點大關爭持，收市至跌幅收窄４０點或０﹒２％，報１７０４４，主板成交逾８０８億

元。



＊李寧銷售弱，大行狠批＊



發展「國潮」概念，希望打造國產潮鞋的運動品牌李寧（０２３３１），竟在自己打造的球

鞋王國摔了一跤。李寧於第三季零售流水按年錄得中單位數增長，而整個平台同店銷售按年錄得

中單位數下降，其中批發渠道更錄得１０％至２０％低段下降；電商業務按年下降低單位數。

大行紛紛狠批李寧業績弱，大和預料公司短期內將繼續受到宏觀挑戰及內部調整舉措的壓力

，大摩及美銀則擔心其折扣策略影響公司盈利能力，不過高盛則讚管理層務實，集團積極地控制

庫存和擴張可能會帶來短期痛苦，但會帶來長期收益。

李寧股價大跌２０﹒７％，報２３﹒９５元；體品股集體跌，安踏體育（０２０２０）瀉

５﹒３％，特步國際（０１３６８）跌４％，３６１度（０１３６１）跌１﹒５％。



＊英偉達斷供，中國ＡＩ受打擊＊



美國擴大禁止ＡＩ晶片出口，新禁令提前３０天生效，且全面擴及英偉達、超微與英特爾，

對相關供應鏈造成衝擊。大量需要英偉達Ａ８００晶片的中國的雲廠商、服務器廠商、銷售代理

商均已無法從英偉達下單。市場對美國政府的不留餘地感到意外。

受影響的英偉達產品包括Ａ１００╱Ｈ１００、Ａ８００╱Ｈ８００、Ｌ４０Ｓ晶片，是阿

里（０９９８８）、騰訊（００７００）、字節跳動、百度（０９８８８）等科技企業的ＡＩ訓

練和推理高度依賴。今年８月，權威媒體報道稱，包括阿里、騰訊、字節跳動、百度等在內的中

國企業共訂購了５０億美元的Ａ８００晶片，預計２０２３年－２０２４年交付。如今，美國的

斷供，必將在中短期內延緩中國ＡＩ大模型升級、迭代速度，減慢中國ＡＩ技術發展速度。

積極發展ＡＩＧＣ技術的互聯網平台股今日表現個別，阿里升０﹒６％，騰訊跌０﹒１％，

百度跌０﹒２％，網易（０９９９９）則升１％。

事實上，中國企業亦在努力，只是量產的ＡＩ晶片與英偉達不能比。比如，阿里的倚天

７１０是ＣＰＵ（中央處理器），而非ＧＰＵ（圖形處理器）。它最擅長的是邏輯計算，而非

ＡＩ推理訓練。騰訊的紫霄也大規模投入實際業務中，但定位偏中低端，且目前主要用於騰訊自

身業務。華為的昇騰９１０是國產替代程度最深、使用規模最大的國產ＡＩ晶片。不過，昇騰

９１０是華為被美國列入實體清單之前由台積電代工的，而華為目前已經無法獲取台積電代工。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

