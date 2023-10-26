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AH股新聞

26/10/2023 17:04

《鍾之日記》政策後市回軟，業績遜李寧挫

　　《鍾之日記》１０月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　受美股科技板塊急跌影響，滬深互聯網、半導體等板塊今早領跌，拖累滬深股市低開回吐，
基建、地產板塊亦見跌浪，但在銀行股穩盤坐鎮下，加上電力、汽車、化纖、通訊設備等板塊午
後突拉升，滬綜指午後倒升，全日升０﹒４８％，三連升，報２９８８﹒３點，深成指升
０﹒４％，創業板指由跌約１％逆轉至升０﹒６５％。
　　在中國當局釋放政策寬鬆預期後，人行放水力度顯著減弱，今日進行４２４０億元人民幣７
天期逆回購，淨投放８００億元人民幣，放水規模重回千億元以下。
　　大市活躍度稍降，兩市全日成交８４２５億元，按日減少３﹒６％。外資全日淨流入超過
１２億元，結束連續八個交易日流出。
　
＊美納指急跌，拖累港股氣氛＊
　
　　美股三大指數回軟，市場憂慮高利率持續，打擊科技股表現，以科技股為主的納斯達克
１００指數收盤創年內最大跌幅，陷入技術修正，德州儀器展望悲觀，拖累費城半導體指數下跌
４﹒１％。
　　港股低開不足１點，隨後倒升８８點高見１７１７４，但後勁不繼曾穿萬七關。午後港股繼
續在萬七點大關爭持，收市至跌幅收窄４０點或０﹒２％，報１７０４４，主板成交逾８０８億
元。
　
＊李寧銷售弱，大行狠批＊
　
　　發展「國潮」概念，希望打造國產潮鞋的運動品牌李寧（０２３３１），竟在自己打造的球
鞋王國摔了一跤。李寧於第三季零售流水按年錄得中單位數增長，而整個平台同店銷售按年錄得
中單位數下降，其中批發渠道更錄得１０％至２０％低段下降；電商業務按年下降低單位數。
　　大行紛紛狠批李寧業績弱，大和預料公司短期內將繼續受到宏觀挑戰及內部調整舉措的壓力
，大摩及美銀則擔心其折扣策略影響公司盈利能力，不過高盛則讚管理層務實，集團積極地控制
庫存和擴張可能會帶來短期痛苦，但會帶來長期收益。
　　李寧股價大跌２０﹒７％，報２３﹒９５元；體品股集體跌，安踏體育（０２０２０）瀉
５﹒３％，特步國際（０１３６８）跌４％，３６１度（０１３６１）跌１﹒５％。
　
＊英偉達斷供，中國ＡＩ受打擊＊
　
　　美國擴大禁止ＡＩ晶片出口，新禁令提前３０天生效，且全面擴及英偉達、超微與英特爾，
對相關供應鏈造成衝擊。大量需要英偉達Ａ８００晶片的中國的雲廠商、服務器廠商、銷售代理
商均已無法從英偉達下單。市場對美國政府的不留餘地感到意外。
　　受影響的英偉達產品包括Ａ１００╱Ｈ１００、Ａ８００╱Ｈ８００、Ｌ４０Ｓ晶片，是阿
里（０９９８８）、騰訊（００７００）、字節跳動、百度（０９８８８）等科技企業的ＡＩ訓
練和推理高度依賴。今年８月，權威媒體報道稱，包括阿里、騰訊、字節跳動、百度等在內的中
國企業共訂購了５０億美元的Ａ８００晶片，預計２０２３年－２０２４年交付。如今，美國的
斷供，必將在中短期內延緩中國ＡＩ大模型升級、迭代速度，減慢中國ＡＩ技術發展速度。
　　積極發展ＡＩＧＣ技術的互聯網平台股今日表現個別，阿里升０﹒６％，騰訊跌０﹒１％，
百度跌０﹒２％，網易（０９９９９）則升１％。
　　事實上，中國企業亦在努力，只是量產的ＡＩ晶片與英偉達不能比。比如，阿里的倚天
７１０是ＣＰＵ（中央處理器），而非ＧＰＵ（圖形處理器）。它最擅長的是邏輯計算，而非
ＡＩ推理訓練。騰訊的紫霄也大規模投入實際業務中，但定位偏中低端，且目前主要用於騰訊自
身業務。華為的昇騰９１０是國產替代程度最深、使用規模最大的國產ＡＩ晶片。不過，昇騰
９１０是華為被美國列入實體清單之前由台積電代工的，而華為目前已經無法獲取台積電代工。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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