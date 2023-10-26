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AH股新聞

26/10/2023 11:16

《Ａ股焦點》中交建Ａ吐２％，據報國務院限制高風險地區新增投資

　　《經濟通通訊社２６日專訊》外媒指，中國正著手實施「中央加槓桿、地方去槓桿」舉措，
國務院９月底向金融機構發文，點名全國１２個高風險地區，除國家支持的重點項目之外不得新
增其他政府投資項目，例如火車站和發電廠等將不被批准興建。１２個高風險地區包括貴州省、
雲南省、遼寧省、吉林省、天津市和重慶市等。
　　報道指，當局允許新增的政府項目僅包括跨流域跨省重點基礎設施項目、城中村改造、「平
急」兩用基礎設施建設以及保障性住房等，而且國務院要求該１２個高風險地區的城投平台債務
增速「不得超過該地區平均企業貸款增速」。
　　昨日（２５日）受增發萬億國債刺激而向好的建築行業板塊今日回吐，元成股份
（滬：６０３３８８）跌停，山水比德（深：３００８４４）挫８﹒６％，天健集團
（深：００００９０）跌６﹒１％，新城市（深：３００７７８）跌５﹒３％，中國電建
（滬：６０１６６９）走低２﹒３％，中國交建（滬：６０１８００）跌１﹒７％，中國鐵建
（滬：６０１１８６）跌１﹒１％，中國中鐵（滬：６０１３９０）跌０﹒７％。
　　建材股亦挫，韓建河山（滬：６０３６１６）跌６﹒４％，天山股份（深：０００８７７）
跌５﹒７％，西藏天路（滬：６００３２６）跌５﹒１％，海螺水泥（滬：６００５８５）跌
４﹒５％，上峰水泥（深：０００６７２）、華新水泥（滬：６００８０１）跌４﹒３％。
（ｅｙ）

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