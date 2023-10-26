《經濟通通訊社２６日專訊》近日，光伏產業有傳印度稅務部門正在調查中國主流４０家光

伏企業，理由為涉嫌逃稅，這些企業在印度的經銷商也在調查範圍之內。

據內媒《第一財經》報道，一名國內一線光伏企業知情人士確認事件屬實，並已經持續將近

一個月的時間，目前國內相關光伏企業以協助調查和接受問詢為主，沒有涉及抓人，亦未有調查

結果，相關企業的新能源業務都仍在正常開展，未受到影響，不過若有偷稅漏稅現象，可能會被

發出天價罰單。

知情人士又指，目前國內光伏組件價格過低，甚至低於成本價，在國外市場可能有被認定為

傾銷的風險。

光伏股下挫，錦浪科技（深：３００７６３）瀉１０﹒４％，浙江新能

（滬：６０００３２）跌停，昱能科技（滬：６８８３４８）挫８﹒３％，裕興股份

（深：３００３０５）跌７﹒７％，愛旭股份（滬：６００７３２）走低７﹒５％，帝科股份

（深：３００８４２）跌７﹒４％，禾邁股份（滬：６８８０３２）跌７﹒１％，鴻路鋼構

（深：００２５４１）跌６﹒７％；光伏龍頭通威股份（滬：６００４３８）第三季利潤同比減

少接近七成，現價跌６﹒３％，報２７﹒１４元人民幣。（ｅｙ）

