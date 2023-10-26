《經濟通通訊社２６日專訊》滬深北證券交易所網站昨日披露，１４單企業債項目獲受理，

成為證券交易所負責企業債券受理審核後首批獲受理的項目，標誌著轉常規後企業債券受理審核

等工作進入常態化運轉階段。其中，上交所受理６單，深交所受理２單，北交所受理６單，上述

項目擬募集資金合計超５５０億元人民幣。

從交易所網站披露信息看，首批滬深北證券交易所受理的企業債券項目發行人包括中國電建

（滬：６０１６６９）、延長石油、北京國資、北汽集團、深圳地鐵、廣州地鐵、安徽能源等企

業，募資主要投向新能源、石油和天然氣開採、軌道交通、保障性住房等產業領域和重點項目建

設。



＊企業債受理審核進入常態化運行階段＊



川財證券首席經濟學家陳靂表示，這１４單項目是企業債轉常規後首批受理的項目，標誌著

企業債的受理、審核、發行等工作進入常態化運行階段，企業債的審核透明度與效率將有效得到

改善；企業債和公司債協同發展，步調趨於一致，債券市場管理更加高效、完善，形成良好的債

市環境，後續將更好發揮企業債在國家重大戰略、重大項目領域中的作用。

中證監早前發布《關於企業債券過渡期後轉常規有關工作安排的公告》，明確滬深北證券交

易所自２０２３年１０月２３日９時起開始受理企業債券項目。中央結算公司自２０２３年１０

月２０日１７時起，不再受理企業債券項目。（ｌｃ）

