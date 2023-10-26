  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/10/2023 08:46

《神州金融》螞蟻消金增資至２３０億元獲批，股東共１３家

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家金融監督管理總局重慶監管局審核批復，同意重慶螞蟻消
費金融有限公司將註冊資本由１８５億元（人民幣．下同）增加至２３０億元。此次增資並調整
股權結構後，螞蟻消金股東達１３家。
　　具體來看，螞蟻消金最新的股東持股情況為，螞蟻科技集團持股５０％、杭州金投數字科技
集團持股１０％、浙江舜宇光學（０２３８２）持股６％、南洋商業銀行持股５﹒２２１％、傳
化智聯（深：００２０１０）持股５﹒０１％、江蘇魚躍醫療（深：００２２２３）持股
４﹒９９％、重慶渝富華貿國有資產經營有限公司持股４﹒０４１％、國泰世華銀行（中國）持
股３﹒４７８％、廣州博冠科技持股３﹒３４４％、寧德時代（深：３００７５０）持股
２﹒７８３％、北京千方科技持股２﹒４３８％、中國華融資產管理（０２７９９）持股
１﹒７３６％、重慶市農信投資集團持股０﹒９５９％。
　　資料顯示，螞蟻消金公司成立於２０２１年，是持有消費金融牌照的金融機構，主要經營「
花唄」和「借唄」兩大品牌。據此前螞蟻消金業績數據，截至２０２３年６月末，螞蟻消金資產
總額１９７１億元，淨資產規模１８７億元；２０２３年上半年該公司實現營業收入３８﹒１６
億元，實現淨利潤４﹒４５億元。（ｌｃ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金