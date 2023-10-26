《經濟通通訊社２６日專訊》國家金融監督管理總局重慶監管局審核批復，同意重慶螞蟻消

費金融有限公司將註冊資本由１８５億元（人民幣．下同）增加至２３０億元。此次增資並調整

股權結構後，螞蟻消金股東達１３家。

具體來看，螞蟻消金最新的股東持股情況為，螞蟻科技集團持股５０％、杭州金投數字科技

集團持股１０％、浙江舜宇光學（０２３８２）持股６％、南洋商業銀行持股５﹒２２１％、傳

化智聯（深：００２０１０）持股５﹒０１％、江蘇魚躍醫療（深：００２２２３）持股

４﹒９９％、重慶渝富華貿國有資產經營有限公司持股４﹒０４１％、國泰世華銀行（中國）持

股３﹒４７８％、廣州博冠科技持股３﹒３４４％、寧德時代（深：３００７５０）持股

２﹒７８３％、北京千方科技持股２﹒４３８％、中國華融資產管理（０２７９９）持股

１﹒７３６％、重慶市農信投資集團持股０﹒９５９％。

資料顯示，螞蟻消金公司成立於２０２１年，是持有消費金融牌照的金融機構，主要經營「

花唄」和「借唄」兩大品牌。據此前螞蟻消金業績數據，截至２０２３年６月末，螞蟻消金資產

總額１９７１億元，淨資產規模１８７億元；２０２３年上半年該公司實現營業收入３８﹒１６

億元，實現淨利潤４﹒４５億元。（ｌｃ）

