《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士透露，華為新款智能手機所用先進處理器，

是由中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）使用荷蘭光刻機龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）

設備生產。

知情人士稱，華為的這款晶片是用ＡＳＭＬ浸沒式深紫外光刻機搭配其他公司的工具所製造

。它的問世可能表明，對歐洲這家公司實施出口限制恐怕已難以阻止中國在晶片製造上取得進步

。報道又指，沒有跡象表明ＡＳＭＬ銷售違反出口管制。

美國一直在與日本和荷蘭合作，以阻止中國獲得７納米晶片這類先進半導體技術，以遏制其

科技進步，並獲得軍事優勢。

儘管面臨大規模限制，華為還是在８月推出具有５Ｇ功能和先進處理器的新款手機。早前《

彭博》委托半導體行業觀察機構ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ拆解這款手機後發現，它的晶片由中

芯國際生產。

另外，ＡＳＭＬ上周發布的投資者介紹顯示，該公司今年來自中國的業務激增，因為當地晶

片制造商在美國出口新管制２０２４年全面生效之前大量下單。中國業務佔ＡＳＭＬ第三季銷售

額的４６％，而之前一個季度為２４％，今年第一季只有８％。

此外，荷蘭媒體早前報道，ＡＳＭＬ今年初曾向該國政府匯報指，一名前僱員盜取有關

ＡＳＭＬ專有技術的數據資料，因此可能違反了出口管制規定，已採取補救措施。這名員工去年

突然離職，然後到華為公司工作了一段時間，目前他仍留在中國，但不清楚是否還在華為工作。

（ｒｙ）

