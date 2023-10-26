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AH股新聞

26/10/2023 15:40

《汽車新勢力》長安汽車泰國購地４０公頃，將建電動汽車工廠

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》報道，長安汽車（深：０００６２５）和ＷＨＡ公
眾有限公司簽署協議，將購買４０公頃土地在泰國建立電動汽車生產基地。
　　聯合聲明顯示，工廠位於泰國東部經濟走廊地區，第一期投資額８８﹒６億泰銖（１９億港
元）。新工廠將於２０２５年投產，年產能１０萬輛電動汽車，將在泰國銷售及出口到東南亞、
澳洲、新西蘭、英國和南非等全球市場。
　　長安汽車８月時宣布獲得泰國商業部貿易發展廳（ＤＢＤ）註冊，將成立泰國營銷、製造、
零部件等多個實體，預計在今年年底啟動銷售。（ｒｙ）

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