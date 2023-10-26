《經濟通通訊社２６日專訊》恒大（０３３３３）上月底突然撤回境外債重組方案，其於香

港法院的清盤聆訊在即；而另一家內房龍頭碧桂園（０２００７）被指尋求國資援助但遭拒，外

界猜測中國政府已經明確態度，不會出手救助陷入債務泥潭的房企。據《華爾街日報》引述熟悉

北京決策層的人士指，中國國家主席習近平曾對官員指出，房地產行業必須受到擠壓，所以當局

不同意協助房企進行債務重組，或提供資金讓房企保交樓等政策建議。

當局堅決擠破房地產行業風險，意味著包括銀行在內的房企債權人需要承擔損失，或進一步

影響中國經濟。不過外媒報道指，習近平明確表示他可以容忍房地產問題導致經濟增長放緩，但

反腐敗必須進行到底，不遺餘力地整頓房地產行業。

因此，中國政府正將調查範圍擴大到為恒大風險行為提供便利的銀行家和金融機構，並對恒

大２０家最大債權人特別關注，包括中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）和民行

（０１９８８）（滬：６０００１６），據報此前受查的中行前董事長劉連舸亦被捲入了這場房

地產行業反腐風暴。

中央紀委國家監委本月７日公布，立案調查中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸因嚴重違紀

違法問題，並將劉連舸移送檢察機關起訴，並開除黨籍。中國當局指控劉連舸棄守金融風險防控

職責、大肆違規插手信貸項目，涉及「違法發放貸款，造成重大金融風險」等罪狀。

報道指，北京發布有關消息，就是為了向各大銀行發出警告，不要再增加對恒大以及其他問

題房企的風險敞口。（ｅｙ、ｒｙ）

