《經濟通通訊社２６日專訊》在中央政府和人行為資本市場送上寬鬆禮包後，受美股科技板

塊急跌影響，滬深股市今早低開回吐，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４７％，報

２９６０﹒１點，深成指低開０﹒６１％，創業板指低開０﹒６８％，水務股造好，互聯網股走

低。

在中國當局釋放政策寬鬆預期後，人行放水力度顯著減弱，今日進行４２４０億元（人民幣

．下同）７天期逆回購，淨投放８００億元，放水規模重回千億元以下，由上周五（２０日）淨

投放規模創新高的７３３０億元以來，五個工作日放水共２４３２０億元。

據《路透》引述美國官員透露，中共中央政治局委員、外交部長王毅王毅本周五（２７日）

將在白宮會見美國國家安全顧問沙利文，屆時王毅可能會親自會見拜登。報道指王毅和拜登之間

可能只是非正式的會晤，但這也是新德里Ｇ２０峰會以來拜登與中國政府官員的最高級別互動。

白宮拒對有關報道置評。

外媒指，中國正著手實施「中央加槓桿、地方去槓桿」舉措，國務院９月底向金融機構發文

，點名全國１２個高風險地區，除國家支持的重點項目之外不得新增其他政府投資項目，例如火

車站和發電廠等將不被批准興建。１２個高風險地區包括貴州省、雲南省、遼寧省、吉林省、天

津市和重慶市等。

另外，有傳中國恒大（０３３３３）沒有在截止日期前向香港法院提交辯護文件，公司下周

一（３０日）被法院頒令清盤的風險增加。（ｅｙ）

