《經濟通通訊社２６日專訊》在中央政府和人行為資本市場送上寬鬆禮包後，受美股科技板

塊急跌影響，滬深互聯網、半導體等板塊領跌，拖累滬深股市今早低開回吐，基建、地產板塊亦

見跌浪，但在銀行股穩盤坐鎮下，滬綜指半日跌幅收窄至０﹒２９％，報２９６５﹒３５點，深

成指走低０﹒８％，創業板指更跌０﹒９３％。

在中國當局釋放政策寬鬆預期後，人行放水力度顯著減弱，今日進行４２４０億元（人民幣

．下同）７天期逆回購，淨投放８００億元，放水規模重回千億元以下，由上周五（２０日）淨

投放規模創新高的７３３０億元以來，五個工作日放水共２４３２０億元。

兩市半日成交５３６７億元，較上日（２５日）同時段成交減少６﹒６％。外資好淡力量爭

持，半日淨流入１﹒３億元。



＊傳國務院阻建非重點基建，建築股跌＊



外媒指，中國正著手實施「中央加槓桿、地方去槓桿」舉措，國務院９月底向金融機構發文

，點名全國１２個高風險地區，除國家支持的重點項目之外不得新增其他政府投資項目，例如火

車站和發電廠等將不被批准興建。１２個高風險地區包括貴州省、雲南省、遼寧省、吉林省、天

津市和重慶市等。

基建股走低中國電建（滬：６０１６６９）跌２﹒１％，中交建（滬：６０１８００）、中

國中冶（滬：６０１６１８）跌１﹒５％，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌１﹒１％，中國能

建（滬：６０１８６８）軟０﹒９％。

內房龍頭債務風險繼續發酵，拖累同業股價，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒８％，

保利發展（滬：６０００４８）走低１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒３％，新城

控股（滬：６０１１５５）跌０﹒８％。



＊通威股份季度利潤腰斬，股價下挫＊



以科技股為主的納斯達克１００指數收盤創年內最大跌幅，陷入技術修正，德州儀器展望悲

觀拖累費城半導體指數下跌４﹒１％。滬深半導體板塊同領跌，匯頂科技（滬：６０３１６０）

、江波龍（深：３０１３０８）瀉８﹒９％，路維光電（滬：６８８４０１）跌７﹒８％，美芯

晟（滬：６８８４５８）跌７﹒２％，藍箭電子（深：３０１３４８）跌６﹒１％。

光伏龍頭股通威股份（滬：６００４３８）因光伏產業鏈價格同比下行，今年首三季淨利潤

同比下降約２５％，其中第三季淨利潤只有３０﹒３１億元，同比大跌６８﹒１％。通威股份股

價挫５﹒８％，報２７﹒２８元。（ｅｙ）



