《經濟通通訊社２６日專訊》受美股科技板塊急跌影響，滬深互聯網、半導體等板塊今早領

跌，拖累滬深股市低開回吐，基建、地產板塊亦見跌浪，但在銀行股穩盤坐鎮下，加上電力、汽

車、化纖、通訊設備等板塊午後突拉升，滬綜指午後倒升，全日升０﹒４８％，三連升，報

２９８８﹒３點，深成指升０﹒４％，創業板指由跌約１％逆轉至升０﹒６５％。

在中國當局釋放政策寬鬆預期後，人行放水力度顯著減弱，今日進行４２４０億元（人民幣

．下同）７天期逆回購，淨投放８００億元，放水規模重回千億元以下，由上周五（２０日）淨

投放規模創新高的７３３０億元以來，五個工作日已共放水２４３２０億元。

大市活躍度稍降，兩市全日成交８４２５億元，按日減少３﹒６％。外資全日淨流入超過

１２億元，結束連續八個交易日流出。



＊火電股衝高，銀行股反彈＊



工業板塊午後突升，火電股領漲，豫能控股（深：００１８９６）漲停，浙能電力

（滬：６０００２３）升６﹒７％，華電國際（滬：６０００２７）升４﹒９％，華能國際

（滬：６０００１１）升４﹒４％，建投能源（深：０００６００）升４﹒２％，晉控電力

（深：０００７６７）漲４﹒１％，皖能電力（深：０００５４３）升３﹒５％。

汽車股同漲，北汽藍谷（滬：６００７３３）升７﹒９％，長安汽車（深：０００６２５）

升４﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）升１﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）升

０﹒５％。

銀行股顯著反彈，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒９％，工商銀行

（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒６％，交通銀行（滬：６０１３２８）揚１％。



＊光伏愁雲密布，龍頭通威盈利大減＊



內房龍頭債務風險繼續發酵，拖累同業股價，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，

保利發展（滬：６０００４８）走低１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒１％，新城

控股（滬：６０１１５５）跌０﹒３％。

光伏產業有傳印度稅務部門正在調查中國主流４０家光伏企業，理由為涉嫌逃稅，這些企業

在印度的經銷商也在調查範圍之內。內媒引述行業人士稱事件屬實，並已經持續將近一個月的時

間。光伏股下挫，錦浪科技（深：３００７６３）瀉１０﹒４％，浙江新能

（滬：６０００３２）跌停，鴻路鋼構（深：００２５４１）跌７％，昱能科技

（滬：６８８３４８）挫６﹒９％；光伏龍頭通威股份（滬：６００４３８）第三季利潤同比減

少接近七成，股價跌５﹒８％，報２７﹒２８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３５１４﹒１４ ＋０﹒２８

上證綜合指數 ２９８８﹒３０ ＋０﹒４８ ３３２２﹒５９

上證Ａ股指數 ３１３３﹒１９ ＋０﹒４８

深證成份指數 ９５６６﹒１０ ＋０﹒４０ ５１０１﹒８９

深圳創業板指數 １８７５﹒８６ ＋０﹒６５

上證Ｂ股指數 ２２４﹒１２ －０﹒１２ ０﹒４７

深證Ｂ股指數 １０４１﹒２６ －０﹒１７ ０﹒３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

