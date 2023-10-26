《經濟通通訊社２６日專訊》連續三次申請來港上市均無進展，珠海萬達商管於今年６月

２８日

向港交所呈交ＩＰＯ申請，是萬達在與機構投資人的對賭協議到期前，最後一次衝擊上市。若珠

海萬達商管在２０２３年底前未能完成ＩＰＯ，公司須向上市前投資者回購３００億元（人民幣

．下同）的股權。

據《澎湃新聞》引述消息人士報道，近期市場環境並未向好，珠海萬達商管計劃明年再進行

ＩＰＯ，公司與投資者進行商討，試圖避免向投資者償還３００億元的股權回購款，但會提供補

償。珠海萬達商管又向投資者強調，若能夠獲得監管部門的批准，且在市場條件轉好有利的情況

下，公司仍有可能在今年年底前上市。

不過投資者會否同意萬達提出的補償方案存在變數，因為監管機構會否批准珠海萬達商管上

市仍然是未知數，而且明年內地房地產行業景氣程度及港股表現可能進一步轉差，再加上珠海萬

達商管的戰略投資者包括剛剛宣布境外債違約的碧桂園（０２００７）的關聯企業，這些投資者

可能希望盡快收回投資及獲得回報。此前有分析認為至少有２５％的投資者可能留下來，部分緩

解萬達的流動性危機。（ｅｙ）

