《經濟通通訊社２６日專訊》山東省紀委監委通報，山東國惠投資集團黨委書記、董事長尹

鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山東省紀委監委紀律審查和監察調查。據內媒《財新》統計，

近兩個月至少已有九位省級城投平台高管被查，比此前更加密集。

山東國惠投資集團成立於２０１６年１月，是經山東省政府批准設立、由山東省國資委履行

出資人職責的國有獨資公司，持有山東部分國有企業２０％股權，全資或控股１６戶直屬企業，

公司為ＡＡＡ境內主體信用等級和惠譽ＢＢＢ＋、穆迪Ｂａａ２國際主體評級。

中央紀委國家監委曾刊文指出，一些國有投資融資平台公司管理不規範、監管不到位，使得

國有資產成為個別腐敗分子的「唐僧肉」，公司主要負責人職權高度集中，社會交往廣泛，交往

對象龐雜，被「圍獵」風險高，一旦缺乏有效監督制約極易滋生腐敗。





近兩個月內受查省級城投平台高管



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湖南湘投控股集團原副總經理郭平

貴州省水利投資集團原黨委副書記、副董事長、總經理李明衛

廣東粵海控股集團副總經理陳秉恒

蜀道投資集團董事長唐勇

蜀道投資集團總工程師陳其學

吉林省水務投資集團紀委書記、監察專員劉祥玉

四川省能源投資集團原總經理張志遠

雲南省水利水電投資有限公司原董事長王仕宗

山東國惠投資集團黨委書記、董事長尹鵬

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