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AH股新聞

26/10/2023 11:38

【債務風險】省級城投公司掀反腐浪潮，山東國惠投資董事長受查

　　《經濟通通訊社２６日專訊》山東省紀委監委通報，山東國惠投資集團黨委書記、董事長尹
鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山東省紀委監委紀律審查和監察調查。據內媒《財新》統計，
近兩個月至少已有九位省級城投平台高管被查，比此前更加密集。
　　山東國惠投資集團成立於２０１６年１月，是經山東省政府批准設立、由山東省國資委履行
出資人職責的國有獨資公司，持有山東部分國有企業２０％股權，全資或控股１６戶直屬企業，
公司為ＡＡＡ境內主體信用等級和惠譽ＢＢＢ＋、穆迪Ｂａａ２國際主體評級。
　　中央紀委國家監委曾刊文指出，一些國有投資融資平台公司管理不規範、監管不到位，使得
國有資產成為個別腐敗分子的「唐僧肉」，公司主要負責人職權高度集中，社會交往廣泛，交往
對象龐雜，被「圍獵」風險高，一旦缺乏有效監督制約極易滋生腐敗。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　近兩個月內受查省級城投平台高管　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　湖南湘投控股集團原副總經理郭平　　　　　　
　　貴州省水利投資集團原黨委副書記、副董事長、總經理李明衛
　　　　　　　　廣東粵海控股集團副總經理陳秉恒　　　　　　
　　　　　　　　　　蜀道投資集團董事長唐勇　　　　　　　　
　　　　　　　　　蜀道投資集團總工程師陳其學　　　　　　　
　　　　　吉林省水務投資集團紀委書記、監察專員劉祥玉　　　
　　　　　　　四川省能源投資集團原總經理張志遠　　　　　　
　　　　　雲南省水利水電投資有限公司原董事長王仕宗　　　　
　　　　　　山東國惠投資集團黨委書記、董事長尹鵬　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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