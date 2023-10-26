《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府擴大對中國的晶片出口管制之際，市場流傳受新規影

響的晶片大廠超微（ＡＭＤ），將在中國區大裁員，位於上海的研發中心將可能裁減１０％－

１５％人手，涉及３００－４５０名員工，其中Ｒａｄｅｏｎ系列顯示卡技術部門ＲＴＧ是重災

區。

不過，內媒《快科技》引述ＡＭＤ方面回應稱，網絡傳聞失實，強調公司近期基於戰略調整

而對組織架構進行了小幅度的優化和重組。為順應市場的變化，ＡＭＤ中國區還在為重點領域業

務繼續開展招聘。

ＡＭＤ自１９９３年進入中國，２００４年在北京設立ＡＭＤ大中華區總部，２００６年在

上海成立研發中心，是ＡＭＤ在美國本土以外最大的研發中心，開發工作覆蓋ＡＭＤ ＣＰＵ╱

ＡＰＵ╱ＧＰＵ所有產品線，並能提供ｅｎｄ ｔｏ ｅｎｄ（端到端）服務。ＡＭＤ的

２０２２年年報顯示，２０２２年２３６﹒０１億美元全球總營收中，５２﹒０７億美元來自中

國。今年８月，ＡＭＤ發布了截至今年７月１日的２０２３年第二財季財報，營收為５３﹒５９

億美元，同比下降１８％，淨利潤為２７００萬美元，同比下降９４％。（ｓｌ）

