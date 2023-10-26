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AH股新聞

26/10/2023 10:08

【大國博弈】ＡＭＤ回應中國區裁員傳聞：因戰略調整而優化架構

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府擴大對中國的晶片出口管制之際，市場流傳受新規影
響的晶片大廠超微（ＡＭＤ），將在中國區大裁員，位於上海的研發中心將可能裁減１０％－
１５％人手，涉及３００－４５０名員工，其中Ｒａｄｅｏｎ系列顯示卡技術部門ＲＴＧ是重災
區。
　　不過，內媒《快科技》引述ＡＭＤ方面回應稱，網絡傳聞失實，強調公司近期基於戰略調整
而對組織架構進行了小幅度的優化和重組。為順應市場的變化，ＡＭＤ中國區還在為重點領域業
務繼續開展招聘。
　　ＡＭＤ自１９９３年進入中國，２００４年在北京設立ＡＭＤ大中華區總部，２００６年在
上海成立研發中心，是ＡＭＤ在美國本土以外最大的研發中心，開發工作覆蓋ＡＭＤ　ＣＰＵ╱
ＡＰＵ╱ＧＰＵ所有產品線，並能提供ｅｎｄ　ｔｏ　ｅｎｄ（端到端）服務。ＡＭＤ的
２０２２年年報顯示，２０２２年２３６﹒０１億美元全球總營收中，５２﹒０７億美元來自中
國。今年８月，ＡＭＤ發布了截至今年７月１日的２０２３年第二財季財報，營收為５３﹒５９
億美元，同比下降１８％，淨利潤為２７００萬美元，同比下降９４％。（ｓｌ）

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